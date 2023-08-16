Исполнительница заукраинской провокации в Крыму вместо госизмены получила более мягкую статью

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15-летняя уроженка Харьковской области, задержанная в Феодосии за разбросанные желтые шарики с проукраинскими лозунгами и прокламации на административных зданиях города, действовала по указаниям координатора и получала оплату.

Впрочем, МВД возбудило дело по статье «вандализм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заукраинку задержали после того, как появилось видео с десятками пластиковых шариков с проукраинскими лозунгами, разбросанных по улицам Феодосии. Киевской пропагандой утверждалось, будто это активисты подполья «Желтая лента» провели акцию «Лови подачу» и даже указали адреса – Дом офицеров, редакция газеты «Кафа», напротив школы №2, парка Юбилейный.

Естественно, поднять записи с камер наблюдения и вычислить «подпольщика» не составило труда.

Уроженку Харьковской области задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Оперативники выяснили, что помимо шариков она расписала в пгт Приморское здание котельной, заброшку и беседку около жилой многоэтажки символами экстремистских движений.

«Символы девушка нарисовала по указанию «координатора», который общался с ней посредством сети Интернет в одном из популярных мессенджеров. Она рассказала, что отправляла «координатору» фото и видео выполненных заданий, за что получала деньги в иностранной валюте. Задержанная также призналась, что данное выполненное задание, направленное в поддержку Украины, было не единственным. Среди прочего, девушка сообщала администраторам групп в одном из Интернет-мессенджеров координаты расположения и маршруты передвижения военной техники, а также разбросала желтые теннисные шары около подъезда дома, в котором проживает один из крымских общественников и блогеров», – уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

За вандализм на девушку возбуждено уголовное дело. По решению суда она находится под подпиской о невыезде.

По информации блогера Александра Талипова, которому в том числе предназначались желтые шары, беженка из Харьковской области Каролина Бублик живёт в Феодосии с мамой и папой, все получили российское гражданство.

Ранее депутаты Госдумы приняли изменения в закон «О гражданстве». Они предусматривают расширение перечня статей УК РФ, нарушение которых влечет прекращение гражданства. Гражданства могут быть лишены люди, которые получили его после вхождения в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Гражданства лишат за преступления против национальной безопасности РФ, дискредитацию действия Вооруженных сил РФ, нарушение территориальной целостности РФ, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, дезертирство и др.