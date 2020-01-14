Использовали и выбросили: США ввели санкции против партнёра Порошенко

14.01.2020, Москва, Елена Острякова

США внесли в санкционный список бывшего «хозяина Молдовы» – бежавшего за границу олигарха Влада Плахотнюка, который еще недавно контролировал ситуацию в Кишиневе, однако из-за коррупционных скандалов дискредитировал прозападный вектор страны, после чего оказался «списан со счетов».

«Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии. Сегодня я официально вношу его в санкционный список», – написал в твиттере госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Введенные санкции не позволят теперь Плахотнюку, а также его жене Оксане Килдеску, сыну Тимофею Плахотнюку и еще одному несовершеннолетнему ребенку получать американские визы.

Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил США за решение ввести санкции. А его бывшая партнерша парламентской коалиции лидер проевропейской партии Майя Санду публично пригрозила Додону повторением судьбы Плахотнюка.

Бывший пиарщик олигарха Виталий Андриевский задумался над горькой иронией судьбы патрона.

«Сколько время и усилий затратил на борьбу против российского влияния России в Молдове. И что? Оказался в одном списке нежелательных персон для США, вместе с теми, против кого боролся. Запретили въезд в США Валентине Матвиенко, Вячеславу Володину, Дмитрию Козаку, Дмитрию Рогозину», – написал Андриевский в своем телеграм-канале.

В молдавских соцсетях распространился фотоальбом, в котором собраны снимки Плахотнюка вместе с различными чиновниками в США, сделанные в то время, когда олигарх практически единолично владел страной.

Стоит напомнить, что, по данным СМИ, вывозить Плахотнюка из страны в июне 2019 года помогали США и Украина (олигарх является бизнес-партнером Петра Порошенко). До недавнего времени беглец, скорее всего, находился в Майями.

Впрочем, политолог Семен Уралов выдвигает конспирологическую версию о том, что санкции – это инструмент принуждения Плахотнюка для возвращения в политику.

«Вашингтон по традиции играет с двух рук: молдавским властям и лично президенту Додону шлет формально-позитивный посыл: «Мы помогаем», а на самом деле стимулирует Плахотнюка к активной политической деятельности. США необходим управляемый и активный Плахотнюк, который активно участвует в молдавской политике, а не олигарх на пенсии на пляжах Майами. Поэтому и вводятся санкции. Не исключено, что кого-то из его членов семьи еще и возьмут в заложники под предлогом санкций», – считает Уралов.

Влад Плахотнюк, начиная с 2017 года был трижды заочно арестован судами Москвы. Ему инкриминировали наркоторговлю, организацию убийства и финансовые махинации.

11 октября 2019 года решение об аресте олигарха вынес, наконец, и молдавский суд. На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Он объявлен в международный розыск.

В ноябре проевропейские молдавские политики заявили, что у Плахотнюка есть второй паспорт на другую фамилию, и он в любой момент может вернуться в страну.