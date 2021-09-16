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16.09.2021 18:17 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
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«Использовали и выкинули» – окулистка Навального отреклась от его организации

Глава организации-иноагента «Альянс врачей» Анастасия Васильевна попросила не ассоциировать ее с другой экстремистской организацией-иноагетом,...

Глава организации-иноагента «Альянс врачей» Анастасия Васильевна попросила не ассоциировать ее с другой экстремистской организацией-иноагетом, созданной блогером-уголовником Алексеем Навальным, – ФБК.

Об этом она написала в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули… Я очень разочарована», – пишет она, напоминая, что «Альянс врачей» был создан еще в августе 2018 года.

Васильева выступила с критикой соратников Навального, бежавших за рубеж.

«Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит. С этого дня прошу не ассоциировать меня и «Альянс врачей» с ФБК», – написала Васильева.

Ее подписчики обрушились на нее с обвинениями в предательстве. Некоторые, правда предположили, что аккаунт взломан. Однако из беглых менеджеров ФБК Иван Жданов выступил с более осторожной оценкой высказывания Васильевой, намекая, что она могла их сделать под давлением властей.

«Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель», – рассуждал Жданов в эфире телеканала-иноагента «Дождь».

Публицист Илиас Меркюри, ранее высмеивавший Васильеву за поддержку Навального, сейчас опубликовал пост поддержки.

«Окулистка Навального прозрела. Васильева осознала всю гниль ФБК, точнее испытала на себе, и сразу ей стало легче. Я без малейшей иронии пишу», – написал Меркюри в своем телеграм-канале.

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