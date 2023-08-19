«Использовали русских втемную»: СБУ раскрывает детали подрыва Крымского моста

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СБУ имеет непосредственное отношение к двум результативным атакам на Крымский мост.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава СБУ Василий Малюк рассказал киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

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Первый раз мост был поврежден утром 8 октября 2022 года, когда на нем взорвалась груженая взрывчаткой фура.

«За тем взрывом следили не только оккупанты — была еще одна камера, видео с которой в режиме реального времени смотрел в своем кабинете в Киеве Малюк. Где она находилась, шеф СБУ не раскрывает, но уверяет, что наблюдал взрыв во всех деталях», – пишет издание.

При этом в СБУ утверждает, что российское следствие «продемонстрировало крайнюю степень непрофессионализма, ведь объявило в розыск руководителя ГУР Кирилла Буданова, который не имел отношения к операции».

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — говорит Малюк.

Изначально планировалось перевезти взрывчатку в бочках с маслом.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — отмечает глава СБУ.

По его словам, вариант с бочками незаметности не гарантировал. И тогда он придумал вариант со взрывчаткой, аккуратно обмотанной целлофановой пленкой – дескать, такой груз — большие рулоны — выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызывать подозрений.

При этом была рассчитана достаточная толщина слоя пленки, чтобы скрыть от таможенных сканеров накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники. Суммарный вес взрывчатки в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне.

Детали маршрута Малюк не разглашает, но говорит, что он был сложным и рискованным. Утверждается, что операция прошла без привлечения иностранных партнеров.

Использовались исключительно возможности СБУ. Что еще раз подчеркивает высокий уровень спецоперации, отмечает Малюк.

Кроме того, пришлось решать проблему российских систем РЭБ, задача которых — сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку, но в итоге удалось создать «технически сложную систему, благодаря которой рано утром 8 октября 2022-го груз «пленки» все-таки взлетел на воздух примерно на середине моста».

«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Русские «закрыли» 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — хвастается Малюк.

Второй удар, как известно, был нанесен в этом году беспилотными катерами, к созданию которых приложил руку руководитель одного из управлений военной контрразведки с позывным «Хантер».

«Украинские спецслужбисты создали начиненные взрывчаткой дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для вражеских РЛС, конструкция которых предусматривала три вида управления и самоуничтожение в случае необходимости», – указывает «НВ».

К сотрудничеству был привлечен командующий ВМСУ Алексей Неижпапа. В середине июля дроны были спущены на воду и направлены на мост, к которому следовали два дня.

«Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным. Скажу честно: я молился, чтобы все получилось. И когда дрон взорвался, от радости «взорвались» и мы», – вспоминает Малюк.

Он называет Крымский мост законной целью, поскольку «Женевские конвенции, регламентирующие определенные правила ведения войн, не содержат запрета атаковать такие объекты». Кроме того, отмечает глава СБУ, «Кодекс Либера — Инструкция по управлению действующей армией США — определил законной целью «препятствование путям и каналам движения, передвижения или связи».