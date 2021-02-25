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25.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Использованная Украина уже мало интересует США

Новости Украины

Если поначалу США общались с украинским руководством на президентском уровне, то сейчас американцы не считают целесообразным даже присутствие на Украине своего посла.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема Украины решается в общем контексте глобального противостояния, и она перестала быть стратегической точкой. До 2014 года была, в 2014 году ещё пыталась остаться, а сейчас перестала быть стратегической точкой. Да, это позиция, на которой сидят американцы. Неизвестно, кому хуже от того, что они там сидят – им или нам. Потому что эта позиция очень затратная для её удержания, и надо расходовать гораздо больше сил, чем она приносит бонусов. И с каждым разом всё больше и больше.

Поэтому мы видим на протяжении всех лет после 2014 года, как американцы стараются всё сильнее и сильнее дистанцироваться от Украины.

То есть вначале они пытались каким-то образом создать там более или менее вменяемое правительство, потом поняли, что это не получается. Вначале с украинскими руководителями встречался президент, потом вице-президент, потом этим делом занималась Нуланд, за ней Волкер. А сейчас там даже посла нет, там больше года и.о. посла Кристина Квин. И это – свидетельство американского отношения к Украине. На Украине нет российского посла и нет американского», – сказал Ищенко.

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