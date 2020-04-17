Использованную и потрёпанную пандемией Украину заберёт Россия – киевский эксперт

17.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина вошла в ситуацию пандемии совершенно ослабленной, не имея ни одного стратегического партнера в мире, и после выхода из нее – окажется под контролем тех, кто не побрезгует ею.

Об этом на конференции в Киеве заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина выйдет с огромными потерями из депрессии, по всей видимости, не просто в состоянии полуколонии, а в состоянии страны, разобранной на сферы влияния внешними игроками. Естественно, как республика мы сохранимся, но огромные рынки, от которых зависело будущее Украины, экономики, связанные со старыми индустриальными кластерами, огромный агрорынок – все это окажется под жестким контролем внешних игроков.

А политически – Украина останется в буферной зоне без определенного статуса. Заметьте, что в ситуации пандемии у нас нет ни одного стратегического партнера, с которым мы могли бы взаимодействовать – ни кредитного, ни политического. Мы заигрываем со странами, демонстрируя нашу помощь (самолет в Албанию), но это выглядит как попытка бежать за уходящим поездом.

Судьба Украины будет решаться в первый год после депрессии и, по всей видимости, будет решаться как зона особого управления.

Остается открытым вопрос о т.н. геополитической ответственности за Украину. Судя по поведению в последние годы и господина Порошенко и странному, суматошному поведению режима Зе, на следующем цикле вместо протектората Евросоюза возможно (другое).

Господни Трамп с первых дней прихода говорил Европе, что это – ваша ответственность, война в Украине, переговорный процесс, это ответственность ЕС, берите и решайте. Есть большой риск, что в ситуации, в которой мы оказались, фактически в ситуации самоизоляции, потери доверия, огромной зависимости наших технических кластеров, мы можем оказаться в зоне геополитической ответственности России.

Грубо говоря, Москва в переговорах и процессах, связанных с посткризисным переделом мира, будет готова взять на себя ответственность за эту странную, постоянно кризисную Украину, которая связана с революциями, дерибаном и т.д, и никто не может навести здесь порядок – ни «соросята», ни «антисоросята». И это – самый большой вызов украинской власти в части концептуализации.

До этого нам было все понятно – либеральный мир, мы входим в мир Запада, там есть правила и структуры, в которых нужно работать, чтобы быть частью Запада. А в посткризисном мире все будет наоборот.

Тогда вопрос – а кто будет нести геополитическую ответственность за страну, которая до сих пор не упорядочила себя? ЕС занялся собой. Единственным игроком, который может проявить интерес, будет Россия», – подытожил Андрей Ермолаев.