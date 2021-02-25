Использованный и выброшенный на свалку Филарет угрожает Зеленскому и Авакову жалобой в ООН

25.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское руководство незаконно лишило регистрации и подвергает всевозможным репрессиям раскольничью «УПЦ КП», которая отказалась вливаться в ряды «ПЦУ» и подчиняться Стамбулу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава раскольников «Киевского патриархата» Михаил Денисенко (Филарет), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что государство не хочет восстанавливать регистрацию Киевского патриархата. А почему не хочет? Потому что незаконно сняло с регистрации Киевский патриархат – закон требует, чтобы субъект обратился с просьбой – или зарегистрировать религиозную организацию, или снять её с регистрации.

То есть, это зависит от религиозной организации, а не от власти. Потому что власть не вмешивается во внутренние дела Церкви и не может диктовать свою волю. А с Киевским патриархатом вышло, что власть без ведома и без соглашения патриарха сняла его с регистрации. На каком основании?

Вы поступаете с Киевским патриархатом так же, как российская власть в Крыму и на оккупированной территории Донбасса» – сокрушается Филарет.

В свою очередь, руководитель юридического отдела «УПЦ КП» Неонила Ткаченко обвинила украинское руководство в коррупции и коллаборационизме, и пообещала пожаловаться в международные организации.

«К сожалению, приходим к обоснованным выводам о коррупции в высших правоохранительных органах Украины. Поскольку расследований не проводят во всех областях, а составы правонарушений против УПЦ КП по всей Украине являются очевидными и доказанными, приходим к неутешительному выводу, что лицо или группа лиц, которая координирует работу, действует вопреки интересам службы, находится в МВД Украины и в центральном аппарате Нацполиции.

Из-за этих обстоятельств обращаемся к Группе стран по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), с просьбой предоставить практическую помощь в выявлении этих лиц, выяснении их мотивации, и применению мер относительно прекращения их деятельности.

Вообще лиц, которые создали на Украине прецедент ликвидации собственного религиозного центра патриархии, подчинив объединение УПЦ КП другому иностранному центру вопреки воле поместного собора, международное право разрешает назвать коллаборационистами…

С такими формулировками и тезисами обращаемся к депутатам Европарламента, ООН, в Комитет по защите прав человека, с просьбой выступить в защиту УПЦ КП», – пообещала Ткаченко.

После этого Михаил Денисенко (Филарет) подчеркнул, что они хотят именно официального признания своей «церкви».

«Хочу коротко сказать, чтобы всем было ясно, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы государство вернуло регистрацию УПЦ КП. Это наша просьба, на это мы имеем право, но государственная власть отказывает нам. Поэтому мы боремся, и будем бороться до конца», – резюмировал раскольник.