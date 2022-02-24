Исповедь крымчанки: Cтрашно и больно читать украинских друзей

Многочисленные артисты, в том числе обустроившиеся в Москве выходцы из Украины, выступающие сегодня с призывами «Нет войне!», откровенно лукавят.

Об этом рассуждает в блоге жительница Симферополя Софья Белкена.

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«Всем стыдно. Всем. Артистам, либералам. Меладзе, хуядзе, шлюшки-Галушки, удачно пристроившие свои киевские вареники в Москве – верещат и стыдятся.

Когда восемь лет утюжили Донбасс, им стыдно не было. Они стыдливо набрасывали на глаза флаг Евросоюза, и не замечали. Не замечали убитых детей, взорванных ВСУ «кондиционеров», женщин с оторванными ногами в центре мирного города, которую убили ВСУ, десятки сожженых заживо в Одессе людей.

Не постили своих яростных призывов в своих гламурных инстах про «НЕТ ВОЙНЕ».

А я замечала, и мне было стыдно. Все эти восемь лет мне, крымчанке, было стыдно перед Донбассом. Потому что мы проскочили, а они нет. Мы отделались легким испугом, дорогая, нежно любящая нас Украина, всего лишь отключила нам электричество и отрезала воду. Демократичная Европа обложила санкциями. Но были живы. А они восемь лет сидели в подвалах, под обстрелами, и погибали десятками тысяч. Мне было стыдно, больно, и я не могла делать вид, что их нет.

А эти, которым сейчас стыдно, быстро прошли все стадии принятия, расчеловечили Донбасс, и прекрасно жили дальше, пристраивая жопы потеплее.

Знаете, я искренне понимаю тех россиян, которым все это индифферентно и не нравится. Верю, что им не нужен был Крым, и не нужен сейчас Донбасс. Им нужны хорошие зарплаты, путешествия в Европу и доллар по тридцать. В какой-то мере это нормально. Простые человеческие желания.

Но вот этих, стыдящихся говен, удачно пристроившихся в России – нет. Не понимаю. Где вы со своим пацифизмом были все эти восемь лет, ублюдошные мои?

И нет, мне это не нравится. Хочу ли я этого? Нет.

Мне страшно и больно читать в ленте моих украинских друзей. Я искренне надеюсь, что это все кончится максимально быстро и с наименьшими. Хотя, в глубине души, я в это уже не верю. Как истинный оптимист, думаю, может быть только хуже.

Но, знаете, я точно помню, как умер в страшных муках мой пацифизм 2 мая 2014 года.

И сейчас я с мрачным удовольствием смотрю видео горящих военных складов на Западной Украине. И слушаю этот говорок: «Шо цэ, Коля, шо цэ?!!».

Это, Коля, запоздалое возмездие. За Одессу, за Донбасс, за Луганск. Жри.

И нет, мне не стыдно.

Звони, Коля, в полицию! И в Гаагу. Время пришло».