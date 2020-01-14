Исправить ситуацию в Абхазии могут только независимые лидеры

14.01.2020, Сухум, Александр Ростовцев

Четыре дня понадобилось протестующим, чтобы заставить президента Абхазии подать заявление об отставке. Окончательное решение подписать документ Хаджимба принял после телефонных переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым, специально прилетевшим в Сухум для предотвращения обострения конфликта между правительством и протестующими.

Отставка Хаджимба стала сигналом к немедленному прекращению протестов. Если бы президент продолжал занимать должность даже в качестве исполняющего обязанности до объявления результатов внеочередных выборов, назначенных ЦИК на 22 марта, конфликт угрожал не только затянуться, но и стать непредсказуемым.

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Как бы там ни было, но наблюдатели обоснованно считают, что, укрывшись на госдаче от протестующих, низложенный президент проявил слабость, неспособность договариваться с лидерами оппозиции и неумение принимать правильные решения в конфликтных ситуациях.

премьер Бганба, и.о. президента до итогов выборов

При том, что во время грузино-абхазской войны и некоторое время после неё Рауль Хаджимба возглавлял спецслужбы республики и, по отзывам, проявил себя толковым руководителем.

Впрочем, политическая судьба Хаджимба только подтверждает известный управленческий принцип достижения каждым конкретным чиновником уровня своей некомпетентности. Совсем необязательно, что из хорошего спецслужбиста в дальнейшем выйдет толковый президент.

В настоящий момент фаворитом внеочередных выборов считается лидер оппозиции Аслан Бжания, выступающий за отмену запрета продажи республиканской недвижимости иностранцам. В первую очередь, россиянам.

Нургалиев на переговорах с руководством Абхазии

В планах Бжания также значатся реформирование государственного аппарата с сокращением количества министерств, упразднение дублирующих друг друга государственных органов и борьба с коррупцией.

Конкуренцию ему может составить действующий мэр Сухума Кан Кварчия, которому должны пойти в зачёт усилия по благоустройству столицы республики.

Наблюдатели советуют также не сбрасывать со счетов Александра Анкваба, предшественника Хаджимба, свергнутого в результате дворцового переворота 2014 года, хотя сам Анкваб пока что не спешит делиться своими планами.

заблокированная госдача Хаджимба

Москва, трижды за последние 15 лет наступавшая на грабли с поддержкой Хаджимба, наконец-то, никого из возможных кандидатов решила не выделять. В конце концов, никакой «грузинский реванш» Абхазии не угрожает, и надо дать шанс республике самостоятельно решать свои кадровые проблемы.

В общем, гражданское согласие важнее личности кандидата в президенты.

По мнению бывшего депутата Госдумы Сергея Бабурина, с 1992 года вовлечённого в работу по реинтеграции и поддержке пророссийских движений в бывших союзных республиках, Москве следует помочь Абхазии справиться с разгулом преступности и продумать прозрачную систему управления дотациями, поскольку существующая схема не только не эффективна, но и во многом порождает схватки за власть.

Вообще, большинство экспертов считают, что без победы над преступностью и коррупцией о стабильности в Абхазии можно не мечтать: протесты примут характер неизбежности.

подписанный Хаджимба документ об отставке

Правда, эксперты отмечают местную специфику поддержки того или иного выдвиженца, когда люди голосуют не за программы кандидатов, а по принципу «свой – чужой».

При этом, «отставник» Хаджимба умудрился настроить против себя большинство людей, чего, как утверждают, ранее не наблюдалось.

Впрочем, экс-президент за пять лет правления не добился ничего, чем мог бы гордиться, и на сентябрьские выборы шёл в условиях глухого недовольства большинства населения, что и нашло отражение в их результатах.

Вдобавок, роковой ошибкой Хаджимба стало использование «уличного ресурса» для отстранения действующего президента в 2014 году с заявлениями о том, что «оппозиция берёт в свои руки управление страной». Митинговщина подняла Хаджимба на вершину власти, митинговщина его от власти и освободила.

свергнут

К сожалению, уже сейчас заметно, что политическая обстановка в Абхазии зашла в тупик, в котором не видно харизматичных личностей, а протесты становятся самоцелью. Среди политической элиты не видно лидера, способного к объединению общества.

В сентябрьских выборах участвовали авторитетные люди, никак не связанные ни с властью, ни с оппозицией. Возможно, что именно они, войдя во власть, станут новой надеждой республики.