Испугавшись санкций, власти Хорватии начали аресты футбольных фанатов- неоусташей

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В хорватской Славонии – в Осиеке и Винковцах – прошли облавы на местных футбольных фанатов, арестованы уже 12 человек.

Их обвиняют в распевании усташеских песен и ксенофобских выкриках в ходе матча со сборной Турции.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», заняться собственными усташествующими фанатами власти Хорватии заставили суровые санкции, которые грозят Хорватскому футбольному союзу из-за их ксенофобного и агрессивного поведения.

Так, хорваты по решению УЕФА были оштрафованы на 10 тысяч евро, лишены тысячи фанатских мест на стадионе во время игры со сборной Турции и отстранены от участие в играх на два года условно, после того как местные фанаты подняли флаги усташей на домашнем отборочном матче с Латвией в Руевице.

Тем не менее, в прошлый четверг на игре со сборной Турции в Осиеке хорватские фанаты начали распевать усташеские гимны («Шаг за шагом, молодые усташи под флагом!») и скандировать в сторону игроков турецкой сборной «Цыгане!». Что, впрочем, не помешало туркам обыграть хорватов со счетом один ноль и выйти на первое место в своей подгруппе.

«Это вина той группы людей, которая пела усташские песни, которые я осуждаю, их умысел был исключительно злым. Нет никакого резона петь усташские песни в общественном месте, особенно на матче сборной Хорватии по футболу»,- довольно своеобразно высказался о произошедшем право-консервативный премьер-министр Хорватии, большой друг Украины и тайный сторонник усташизма Андрей Пленкович.

Публично осудил выходки усташествующих фанатов и министр внутренних дел страны Давор Божинович, приложивший в 90-е руку к созданию паравоенных сепаратистских формирований.

«Это вредит нам, как стране в международных отношениях, а что касается самого спорта и футбольной сборной, несущей славу хорватского футбола, то их (фанатов) нужно не славить, а наказывать. Полиция внесет свой вклад в это, но мы, как общество, должны также дать ответ. Сегодня, в 2023 году, никто не сможет меня убедить, что мы имеем дело с людьми, которые не знают, что на самом деле они вредят футболу, обществу и государству», – сказал Божинович.

На сегодняшний день облавы, задержания, обыски у фанатов прошли в Славонии, часть которой до разгрома в 1995 году входила в состав непризнанной Республики Сербская Краина, что спровоцировало массовый исход местных сербов. Задержаны уже 12 человек, двое из них решением суда помещены за решетку на 30 суток.

В полиции Хорватии сообщают, что следствие продолжается и не исключают новых арестов. В то же время в Винковаце пятнадцать фанатов провели акцию в поддержку арестованных подельников.

Что характерно сам Хорватский футбольный союз оштрафовал на пять тысяч евро сплитский «Хайдук», чьи фанаты во время игры с «Риекой» скандировали «Паршивая Риека, вонючий город, я убью половину твоей Армады, ты, грязная Риека, полна сербов, не волнуйся, в Риеке еще есть вербы», намекая на усташеский лозунг «Сербов на вербы!». При том, что после этнических чисток 90-х в Риеке живет всего лишь около 7% сербов.