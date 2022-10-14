Испугавшись Симоньян, Галкин перешел на румынский

14.10.2022  12:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Культура, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Муж популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин дал концерт в Кишиневе. Он пожаловался на то, что Минюст РФ занес в реестр иноагентов.

«Если даже здесь есть один человек с русским паспортом, я реально нарушаю закон, если не предупреждаю его, что я шпиён. Если бы я говорил на другом языке, то уже можно не объявлять. Если человек говорит на английском, то уже понятно, что он шпиён», – сказал Галкин.

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Муж популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин дал концерт в Кишиневе....

После этого он произнес несколько фраз на ломанном молдавском, утверждая, что говорит по-румынски.


«Я начал изучать румынский язык, потому что все, что я говорю на концертах очень сильно мониторится в России, в особенности за этим следят Соловьев и Симоньян. Ради конспирации будут говорить на румынском и шутить также будут на румынском. Многие боятся, что я буду шутить только на румынском. Не бойтесь, в зале сидят мои «друзья» из России, они вообще не понимают, что здесь происходит», – продолжил артист.

Таким же незамысловатым образом он ранее шутил в Юрмале, переходя на латышский.

«Максик алкин так испугался Соловьёва и Симоньян, что быстро выучил румынский для кишинёвской публики. Не переживай, дорогой, для Рудольфыча, если надо, переведём», – пообещал гагаузский журналист Николай Костыркин в своем ТГ-канале.

В сентябре в Кишиневе отменили концерт певца Григория Лепса, который поддержал СВО.

Зрителям предложили обменять билеты на концерт Валерия Меладзе.

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