Испугавшись телемоста, Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

08.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал главу российского государства Владимира Путина на разговор.

Об этом он заявил в своем видеообращении, посвященном назначенному на 12 июля телемосту Украины и РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Зеленский отказался разговаривать с Путиным один на один, предложив собраться в «будапештском» формате.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов, мы поговорим, ведь надо же поговорить, правда», – заявил Зеленский.

Украинский президент также посчитал, что грядущий телемост может быть опасным для страны и несет ей очередной раскол, который, якобы, выгоден России.

«Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный PR-ход перед выборами, цель которого снова поделить нас с вами, всех украинцев на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: «Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших ребят». Второй лагерь политики призовут возмутиться и прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы. «Смотрите, как я героически противостою куму Путина, которого я, правда, пять лет не замечал, но это такое».

Начнут громить и жечь телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения про озверевших фашистов, которые притесняют свободу слова на Украине. А еще весь этот трюк даст повод России аппелировать к международному сообществу: «Вот видите, мы хотим диалога, а они снова не хотят. Так, может, пора снимать санкции?».