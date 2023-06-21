«Испытание выдержат». Запрещенная в Молдове партия «Шор» продолжит игру с запасных площадок

Решение Конституционного суда РМ о запрете оппозиционной партии «Шор» (это первый подобный случай в истории независимой Молдовы) не помешает команде беглого бизнесмена Илана Шора активно выступать на политическом поле страны. Плацдармом для этого может стать долгое время бездействовавшая партия левого толка «Возрождение», созданная в 2012 году.

Не так давно ряды «Возрождения» укрепились группой бывших членов Партии социалистов, в числе которых парламентарии Александр Нестеровский, Ирина Лозован, Василий Боля, Александр Суходольский. Партия резко критикует власть, выступает за стратегическое сотрудничество с Россией и намерена добиться приличных рейтингов к осенним местным выборам.

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О запрете партии «Шор» и о том, как дальше могут развиваться события, беседуем с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Запрещена партия «Шор», но сам Шор и его команда никуда не делись. В каком виде продолжит функционировать эта политическая сила?

Александр Кориненко: Илан Шор и его команда уже давно рассматривали сценарий, при котором его партия будет запрещена, поэтому никаких сюрпризов не будет, они выдержат это испытание. Здесь два возможных варианта развития событий. Первый – вся команда вливается в новый политический проект «Возрождение», ведь не секрет, что за этой партией стоит сам Илан Шор. Второй вариант – это развивать одновременно два политических проекта. У нас в Молдове есть несколько десятков «спящих» партий, но каждая из них зарегистрирована, поэтому я думаю, что у господина Шора есть одна, две, а может, и больше запасных площадок, то есть неактивных партий на случай запрета основной.

ПолитНавигатор: С чем может быть связан запрет партии «Шор» на самом деле? Есть мнение, что произошедшее – пиар-компания по раскрутке политических проектов Шора, и руководство страны к ней причастно. Так ли это?

Александр Кориненко: Запрет партии «Шор» связан с политикой правящего большинства на закручивание гаек и не более того. Да, я слышал такие конспирологические теории о том, что Илан Шор и Майя Санду находятся в сговоре, а сами протесты являются контролируемыми, чтобы население выпустило пар. Хорошее предположение, если бы мы жили в стране с очень грамотными политиками и ушлыми политтехнологами.

На самом деле молдавская политика всегда была очень топорной. Ее суть заключается в том, чтобы «переехать бульдозером» своих политических соперников. У нас есть примеры создания партий-сателлитов, политических спойлеров, но они всегда были настолько слабыми, что не допрыгивали и до 0,5%.

Нужно понять, что уровень недоверия в молдавской политическом поле настолько высок, что лидеры партий не доверяют даже своим ближайшим заместителям, уже не говоря о каких-то политических партнерах. Вечером ты ешь пиццу со своим заместителем, а утром он создает новую партию – это уже обыденность молдавской политической действительности.

В конкретном случае мы исходим из личности самой Майи Санду. Во-первых, это лидер с авторитарным стилем правления, уничтоживший всех своих конкурентов на правом фланге, сейчас ее команда уничтожает левый фланг, и у избирателя просто не будет альтернативы, когда слева будет куча партий, которые борются между собой.

PAS никакой альтернативы слева не подразумевает: закрытие телеканалов, доступа к оппозиционных сайтам, создание центра «Патриот» [национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой, который многие в Молдове считают новым ударом власти по демократии] – все это должно привести левого избирателя к мысли, что всю жизнь его дезинформировали и он должен мыслить правильно и по-европейски.

ПолитНавигатор: Решение Конституционного суда партия «Шор» намерена обжаловать в ЕСПЧ и считает, что и другие партии могут быть закрыты. Кого это может коснуться?

Александр Кориненко: В ближайшие время никого, так как другие партии ослаблены и не имеют такого мобилизационного потенциала, как партия «Шор».

ПолитНавигатор: Может так случиться, что оппозиционные силы будут переформировываться, создавать новые партии? Как будет расти партия «Возрождение»? Возможно ли сейчас объединение левых сил в Молдове?

Александр Кориненко: Партия «Возрождение» будет развиваться, так как у нее есть все необходимые ресурсы: финансы, которые обеспечивают спонсор партии и опытные политики, которых переманили из ПСРМ, человеческие ресурсы, которые партия очень быстро приобретает. Что касается объединения левых сил – это невозможно. Уже была попытка найти точки соприкосновения, когда партии объявили о создании дискуссионной площадки «Общая повестка», но проект успешно провалился. Уровень недоверия на левом фланге настолько высок, что они не могут сесть даже за один стол переговоров, я уже не говорю о создании какого-то блока, а тем более единой оппозиционной силы. Представители левого фланга настолько перессорились, так часто переходили из партии в партию, что с трудом могут пожать друг другу руку.

ПолитНавигатор: Запрет популярной партии происходит на фоне протестов аграриев, которые терпят убытки и находятся на грани банкротства, пикетов против принятия властями решения об упразднении Дня Победы, резком росте цен на топливо и другие товары. Грозит ли стране серьезная дестабилизация?

Александр Кориненко: В стране и так дестабилизация. Уровень коррупции зашкаливает. Энергетический кризис продолжается, ведь цены для бытовых потребителей по-прежнему высокие. Из страны уезжает на заработки рекордное количество наших граждан.

Аграрный сектор уничтожается – уже конец июля, а в соседнем супермаркете я не могу купить продукцию молдавских аграриев: все фрукты и овощи из Турции и Польши. Из-за того, что мы постепенно выходим из СНГ, мы теряем традиционные рынки сбыта. Разгорается сильнейший кризис в здравоохранении, врачи бьют тревогу и пишут коллективные письма.

Если бы у нас была сильная и сплоченная оппозиция, то досрочные выборы уже бы состоялись, но сейчас я даже не уверен, что они смогут выиграть текущие местные и парламентские.