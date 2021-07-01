Испытания закончены: Новейшее российское оружие начинает отработку реальных военных сценариев

01.07.2021, Москва, Олег Кравцов

До конца года Минобороны РФ проведет серию учений с использованием нескольких видов оружия, основанного на новых физических принципах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» пишут «Известия», ссылаясь на свои источники в военном ведомстве

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Уточняется, что маневры пройдут уже не в рамках испытаний перспективных образцов, а на них будут отрабатываться реальные боевые сценарии. При этом источники отказались уточнить, о каких конкретно системах вооружений идет речь.

«Первое, что вспоминается из этой серии, — лазерный комплекс «Пересвет». Его опытная эксплуатация уже ведется в Вооруженных силах. Это оружие размещено как минимум на пяти базах РВСН, для него построены ангары, которые видны со спутника», – говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, «Пересвет» предназначен для засветки систем оптического наблюдения в угрожаемый период времени для обеспечения беспрепятственного развертывания стратегических мобильных систем «Тополь-М», «Ярс» и их модификаций. А мощный лазер может поразить оптические системы наблюдения самолетов, беспилотников и даже спутников.

«Похоже, сейчас решили провести учения по применению комплекса, его развертыванию и сопровождению ракетных систем. Полагаю, маневры будут достаточно масштабными и заметными для потенциального противника», – считает аналитик.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает, что скоро в российской армии появится несколько новейших систем, которые выходят из испытательной стадии и поступают на вооружение.

«У нас есть «Кинжал» и «Пересвет», «Авангард» и «Посейдон», ставится на вооружение «Сармат», развивается робототехника. Очевидно, когда такие образцы появляются, необходимо найти им свое место, расстановку на поле боя. Понять и увидеть возможности оружия, определить, где будет наиболее эффективное применение, можно только в ходе учений. Практически все образцы, о которых Владимир Путин говорил в 2018-м, на данный момент либо уже находятся на вооружении, либо заканчиваются их войсковые испытания», – резюмировал Шурыгин.