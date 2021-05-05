Испытывает терпение Кремля: Лукашенко ведет себя как лидер термоядерной сверхдержавы

05.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия не может поддержать организованный Западом Беломайдан, однако у Москвы нет никаких оснований считать своим искренним союзником Александра Лукашенко, который уклоняется от выполнения подписанных соглашений об интеграции, а параллельно с этим теряет популярность среди белорусского населения.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил обозреватель Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Придерживая у власти не очень популярного в народе лидера, мы теряем этого народа расположение. И мы, грубо говоря, говорим этому народу: «Россия – это Лукашенко. Если ты против Лукашенко, то ты против России».

И, условно говоря, мы понимаем, что Александр Лукашенко не вечен политически, он вынужден будет уйти рано или поздно. Любая власть, которая придет, а она, естественно, придет, будет не только антилукашенковской, но она будет и антироссийской. Мы сами роем себе могилу», – предостерег Наумов.

Он обратил внимание, что сам Лукашенко является интриганом, а не искренним союзником России.

«Мне кажется, что Минск выбрал такую тактику стратегического затягивания. Мы, по сути, не продвинулись по интеграции за последние несколько лет. Мы все слышим о дорожных картах, которые вот-вот согласуются, в сентябре-октябре, по-моему, у нас должны быть согласованы еще две дорожные карты. Но при этом мы понимаем, что реального движения к Союзному государству в полном смысле у нас пока нет.

Россия хочет создать наднациональные органы. Что такое Союзное государство? Это когда обе страны в каком-то смысле жертвуют своим суверенитетом. Россия гораздо больше, гораздо мощнее Белоруссии, естественно, она чуть меньше жертвует своим суверенитетом, чем Белоруссия. А Александр Григорьевич Лукашенко ведет себя как лидер просто термоядерной сверхдержавы, он не поступается суверенитетом ни на дюйм, ни на миллиметр.

Чего бы мы от него хотели? Мы хотели бы не заявлений о том, что русский народ прекрасный. Мы помним про «вагнеровцев», помним эти заявления, которые были до выборов, когда Россия чуть ли не пыталась его свергать, с его собственных слов. Мы знаем, как в Минске русский язык постепенно вытесняется белорусским.

Все это мы слышим, и теперь «давайте поговорим про порт», давайте поговорим еще про что-нибудь. А, тем временем, Белоруссия будет все дальше от России и мы, Россия, что самое страшное, будем все дальше от белорусского народа», – заявил Наумов.