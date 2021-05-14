Исраэль Шамир: «Если вмешается Иран, наступит полноценный Армагеддон»

14.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Является ли горящая мечеть предвестником последних дней? Должна ли Россия вмешиваться в конфликт между Израилем и Палестиной?

Об этом и многом другом корреспондент «ПолитНавигатора» поговорил с израильским политическим обозревателем, публицистом, писателем, убежденным антисионистом, защитником прав палестинцев и православным христианином Исраэлем Шамиром.

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– Формальный повод для произошедшего обострения на Земле Обетованной известен – выселение арабских семей Восточного Иерусалима из домов, которые полвека назад оставили беженцы-евреи. Однако почему это произошло именно сейчас, спровоцировав настоящую бурю? И нет ли у происходящего иных причин, не лежащих на поверхности?

– Во-первых, начнем с того, что Нетаньяху находится в сложном положении. Он имеет большой шанс оказаться в тюрьме (премьер-министр Израиля не сумел сформировать правительство, спровоцировав парламентский кризис, который может обернуться досрочными выборами; против него возбуждены уголовные дела за коррупцию и влияние на СМИ – ред.). И обострение напряженности может помочь ему восстановить пошатнувшиеся позиции.

Во-вторых, за время правления Трампа при его посредничестве Израилю удалось добиться больших дипломатических успехов. В частности заключить соглашение с ведущими арабскими государствами. Так что палестинцы оказались не только изолированными, но и фактически один на один с израильской махиной. В этой ситуации израильские власти решили, что пришло время плюнуть на палестинцев, и делать все, что угодно, не беря тех в расчет.

И они сделали довольно много вещей, одна из них – вышеупомянутое решение об отъеме жилья в иерусалимском районе Шейх-Джарра. И на первый взгляд кажется, ну какая ерунда, ну отобрали несколько квартир… Но это же как еще одна соломинка, которая вместе со многими другими ломает спину верблюда. То есть подобные инциденты происходят все время, и вот произошел еще один. И полыхнуло.

Все эти события пришлись на конец священного для мусульман месяца Рамадан. Когда массы верующих собираются в мечети Аль-Акса – одной из главных мечетей мусульманского мира. И туда нагло врываются израильская полиция и армия. Закидывают светошумовыми гранатами, заливают газом. Устраивают абсолютный беспредел. И когда все это происходит одновременно, то, безусловно, провоцирует сильную ответную реакцию.

– Вы сказали о достигнутых Израилем соглашениях с рядом арабских государств. Что будет с ними после недавних событий, останутся ли они в силе, стоит ли Палестине ожидать поддержки от соплеменников?

– С одной стороны в США также произошли перемены, там сейчас у власти демократы, а не Трамп. И молодое поколение американцев очень негативно настроено к израильскому апартеиду. Им вообще не нравится любой апартеид. Что тоже оказывает давление на Байдена, который, конечно же, человек традиционных американских произраильских взглядов. Но сейчас не те времена, когда Америка могла бы взять и всем скомандовать что делать, все это осталось в прошлом

Я конечно могу ошибаться, но обратимся к тем арабским странам, что в прошлом наиболее активно поддерживали Палестину… Это Ирак, и его, как вы знаете, Соединенные Штаты практически уничтожили во время завоевания в 2003-м. Сейчас эта страна едва стоит на ногах после такого. Это Сирия, которая погружена в состояние войны. Это Ливан, который всегда был очень слабым. Потому, если мы говорим про арабские страны, то нет таких государств, что смогли бы стать серьезными оппонентами Израилю.

В Газе есть сопротивление, но Газа это как, знаете ли, дошкольник рядом с автоматчиком. Может плюнуть, поцарапать, но нанести серьезный вред не может. И есть на севере Хезболла, которая, конечно, может нанести вред Израилю. Но опять-таки захочет ли она вмешиваться в такую ситуацию, которая даже для нее может оказаться смертельной? Еще дальше есть Иран, который, конечно, тоже способен, но захочет ли, станет ли? Пока они молчат.

Так что ситуация для Израиля сейчас складывается очень хорошая.

– Есть ли в израильском обществе силы, что выступают против подобной эскалации насилия?

К сожалению, нет. За исключением коммунистов нет таких сил в израильском обществе, что выступают активно против происходящего, и хотели бы что-то изменить. Напротив, оппозиция Нетаньяху говорит, давайте еще больше, еще сильнее давить на Палестину. Причем, самое смешное, что эта оппозиция считается левой. Но это определение настолько условно, что становится непонятно, в чем заключается его смысл.

– Стоит ли нам всем ждать полноценной войны на Ближнем Востоке?

– Кто знает. Это вопрос к прорицателям. Такие вещи мы не можем предсказать. Что произойдет – одному Богу известно. Если Иран вступит в конфликт, то может начаться полноценный Армагеддон, а если не вступит, то случится очередное массовое убийство палестинцев. Очень трудно давать прогнозы. Происходящая ситуация – довольно продуманная. И хотя есть возможности ее сгладить и добиться примирения, никто этим не занимается, и трудно сказать произойдет ли это.

– В этой связи, на ваш взгляд, как должна вести себя Россия? Оставаться в стороне? Пытаться примирить враждующие стороны? Есть ли что-то, кроме постсоветской и постимперской инерции, чем может быть обусловлено участие Москвы в событиях в этом регионе?

– Россия активный игрок в этой ситуации. И одна из стран квартета, участвующего в палестино-израильском урегулировании. Голос России очень важен. В эти последние дни Путин и Лавров беседовали с Эрдоганом на тему Ближнего Востока. Россия очень много делает, и может делать, и очень важно, чтобы она продолжала делать. Россия, конечно, совсем не сторонний игрок здесь.

Хотелось бы, чтобы Россия еще раз очень четко вместе с Турцией и Ираном поставила бы на вид Нетаньяху, что подобное насилие недопустимо, и что нельзя вводить войска в Газу. А подобные агрессивные действия со стороны Израиля могут спровоцировать создание коалиции из этих стран против такого вторжения. Подобное заявление, конечно же, поспособствовало бы полному отрезвлению Израиля.

– Каковы настроения царят в палестинском обществе? Жители анклавов полны решимости, они возмущены или же со страхом наблюдают за происходящим?

– Есть и гнев, есть и мужество. А те, кто отчаялись, те отчаялись уже давно. Но людей там все-таки всегда есть надежда, многие с надеждой смотрят на Россию, другие с надеждой смотрят на Турцию, и я бы не сказал, что в целом, народ в отчаянии. Потому что палестинцы перенесли столько тяжелейших ударов за последние семьдесят лет. Они, конечно, уже ко многому готовы. Конечно, им хотелось бы обойтись без всего этого, начать жить спокойной мирной жизнью, но раз не дают, так что поделаешь?

– Видео, где сотни иудеев пляшут и радуются на фоне горящей мусульманской святыни, облетели весь мир. После мировой общественности объяснили, что толпа отмечала День Иерусалим, а горела не мечеть, а случайно подожженные деревья…

– Да-да. У их лидера родилась кошка, и они по этому поводу собрались попраздновать. А то, что на заднем фоне горела мечеть, то это просто спичка, которую кто-то зажег. Сказать то можно любую чушь.

– У многих, кстати, возникли ассоциации с пророчествами о последних временах, когда будет восстановлен иерусалимский храм, где воцарится антихрист, чему сейчас одним своим нахождением на Храмовой горе мешает мечеть Аль-Акса.

– Моя точка зрения такая тут такова – все это произойдет, но неведомо когда. Так еще Иисус Христос отвечал ученикам: «Это только отцу моему ведомо». Поэтому совсем не обязательно отвечать на вопрос настало ли время полного обвала или не настало. Ну, посмотрим, что нам заранее беспокоиться?

– Есть мнение, что конфликт между близкородственными народами – арабами и евреями, вечен из-за того, что оба придерживаются верований, основанных на ветхозаветной логике: «око за око, зуб за зуб». То есть не умеют прощать.

– Нет-нет, никакого вечного конфликта там нет. Могли бы и жить спокойно, если бы не было сейчас у израильских евреев ощущения того, что они схватили господа Бога за определенное место. Ощущения избытка собственных сил, собственной важности. Но такие пузыри лопаются, рано или поздно.