28.07.2021, Тунис, Иван Добровольский

Журналисты издания «Утро.ру» сообщают, что российский социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей сейчас находится на территории африканского континента.

Напомним, что в 2019 году российский ученый был похищен, когда проводил социологические исследования на территории Ливии. Он провел почти полтора года в подпольной ливийской тюрьме «Митига». После освобождения и возвращения в Россию он занял пост главы правозащитной организации Фонд защиты национальных ценностей.

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Корреспонденты пытались взять у социолога комментарии, но его пресс-секретарь сообщила, что ученый сейчас отсутствует, потому что проводит исследования на африканском материке.

В какой именно стране проводит исследования российский социолог, и что является предметом изучения, пока не уточняется. Однако недавно Шугалей рассказывал о своих подозрениях насчет планов США на Тунис. Америка планирует воспользоваться политическим кризисом, который может привести к полной потери суверенитета.