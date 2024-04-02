«Истекая кровью – Украина выполнила свою историческую миссию» – Стус

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 16:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Несмотря на разрушенную экономику и человеческие жертвы, Украина якобы выполнила свою «историческую миссию» по эскалации отношений между Россией и Западом.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на разрушенную экономику и человеческие жертвы, Украина якобы выполнила свою «историческую миссию» по...

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«Украина сделала своё дело, закрыла свою историческую миссию – истекая кровью, она измотала и обескровила Московию. Орков уже не боятся. Сначала маленькая Эстония, у которой общая граница с Россией, говорит: «А мы передали Украине всё своё вооружение такого-то типа». Затем другая страна примерно такое заявляет.

Причём та же Эстония, и Финляндия, публично заявили, что разрешают применять оружие и боеприпасы, которые они поставляют, и по территории самой Московии», – сказал Стус.

«Это Госдеп выразил озабоченность тем, что Украина применяет вооружение по территории Московии, а для Эстонии и Финляндии нормально. А это пограничные маленькие страны. И они Россию уже не боятся. Московские красные линии уже втоптаны в грязь. У России заканчивается ресурс, чего её бояться», – убеждал укро-эксперт.

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