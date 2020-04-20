20.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Религия, Россия, Скандал, Украина, Церковь
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Истерическая травля УПЦ МП в украинских СМИ приняла угрожающие масштабы – эксперт




Украинские СМИ игнорируют попытки православной церкви донести свою позицию в отношении карантинных мер и ведут кампанию клеветы – не просто против одной из конфессий, но и против христианства в целом.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Идет кампания не просто против УПЦ МП, но и против православия и против христианства в целом, причем не только на территории Украины, но и, например, в Греции, где арестовали митрополита за то, что он вел службу.

И пишут не только о Киевской и Почаевской лаврах. В кампании участвуют и региональные СМИ. Эпидемия дала новый повод для этой кампании. Например, ПЦУ не везли благодатный огонь в Украину и они это преподносят как некое достижение. На самом деле люди массово посещают храмы всех концессий, но СМИ обращают внимание только на УПЦ МП.

При этом какие-то попытки самой УПЦ МП объяснить свою позицию игнорируются. Так, была пресс-конференция одного из епископов, Одесской епархии, который говорил, что церковь не против того, чтобы соблюдать меры предосторожности, что она только за то, чтобы люди стояли в храмах на расстоянии друг от друга, носили маски.

Но СМИ игнорировали эту пресс-конференцию, игнорируют высказывание такой позиции, что церковь – только за то, чтобы соблюдать меры безопасности. Такие заявления пропускают мимо ушей. СМИ развернули антиправославную истерию.

Снова пошли какие-то угрозы в адрес митрополита Павла из Киево-Печерской лавры. Лавру, другие монастыри и УПЦ МП в целом, обвиняют в том, что это агенты Путина, которые ставят своей целью убить как можно больше украинцев, поэтому их надо закрыть, уничтожить.

Занимаются темой Лавры люди, связанные с Порошенко, например, Мирослав Олешко, человек, который иногда «случайно» встречает Марину Порошенко на заправке…», – рассказал Александр Семченко.

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