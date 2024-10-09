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Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не дипломат, а хамоватый и назойливый дилетант, не способный подбить западных «партнёров» на более активное вовлечение в войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Зеленский поехал [в Европу], вот он сейчас окуня включит и скажет: «Давайте помощь». Но он же не умеет договариваться. Он умеет истерить и требовать. А попадает он в круг людей, которые, в общем-то, дипломаты. Они будут улыбаться ему, говорить приятные слова, хлопать по плечу. Будут изучать его, даже какой-то план придумали, какие шаги надо сделать, чтобы Украину в НАТО приняли…», – сказал Рева.

Он пожаловался, что в 1952 году Турцию приняли в НАТО вопреки всем нормам и правилам, только в рамках противостояния с СССР, а Украине в этом отказывают.

«Что мешает сейчас американцам сказать: «Мы сейчас размещаем американские войска на Украине»? И что, они ударят по американским войскам? Никогда. Вот, послушайте меня, как только 82-я воздушно-десантная дивизия США окажется на территории Украины, сразу прекратится ракетный обстрел», – уверял экс-министр.