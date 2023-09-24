«Истеричная дипломатия» МИД Украины потерпела крах – в Киеве призвали менять кадры

Вадим Москаленко .  
24.09.2023 18:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 151
 
Восток, Дзен, Дипломатия, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Если Киев будет продолжать продвигать нарративы «эмоциональной дипломатии», встречая высоких гостей «без галстуков и носков» и прибегая к прочему эпатажу, Украина не только потеряет внешнеполитическую поддержку западных игроков, но и будет не понята «глобальным Югом».

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Киев будет продолжать продвигать нарративы «эмоциональной дипломатии», встречая высоких гостей «без галстуков и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Эксперту задали вопрос об итогах последнего визита Зеленского в США, который «был не таким оптимистичным».

«Страны «глобального Юга» показали, что они не заинтересованы, чтобы война продолжалась бесконечно, они заинтересованы, чтобы война была закончена. Это было показано однозначно.

Второе… та, как я называю, «истеричная дипломатия» (в СМИ называют её «эмоциональной дипломатией») потерпела крах. Теперь уже к тем, кто к нам приезжает, никто не выйдет в коричневых штиблетах, без носок, в шортах, без галстука, в ляповом пиджаке, не расчёсанными и тому подобное. Потому что страны «глобального Юга», весь мир – это не приемлет. Это я к чему говорю – дипломатия ещё больше на переднем крае войны, чем военные.

Поэтому, раз оно провалилось, МИД у нас – самое слабое звено. Придётся сейчас укреплять кадровые позиции. Если их не укрепить, такое состояние, как вы мне задали вопрос, оно будет ещё больше ухудшаться», – ответил Стариков.

Также отдельным пунктом он выделил изменение отношения к Украине со стороны европейских «партнёров».

«Третье – самое основное. Даже наш самый близкий стратегический партнёр – республика Польша, и то заявила… мы же говорили, что мы их защищаем от орков, от степняков, от варваров, они что сказали: мы сами себя защитим. Поэтому этот лозунг, что мы защищаем Западный мир, демократию от автократии и тоталитаризма, уже не работает. Уже надо поменять нарративы.

Если самые близкие, поляки, об этом сказали… при этом венгры, словаки, чехи – то есть вся Восточная Европа. Они, конечно, как Польша не выступали, но они их полностью поддерживают. Ну и немцы, там вдалеке находятся, но, и то, даже Бербок выступает уже с таких позиций: мы будем вам помогать, но всё зависит от вас, война проходит на вашей территории», – объяснил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть