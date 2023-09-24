«Истеричная дипломатия» МИД Украины потерпела крах – в Киеве призвали менять кадры

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Если Киев будет продолжать продвигать нарративы «эмоциональной дипломатии», встречая высоких гостей «без галстуков и носков» и прибегая к прочему эпатажу, Украина не только потеряет внешнеполитическую поддержку западных игроков, но и будет не понята «глобальным Югом».

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту задали вопрос об итогах последнего визита Зеленского в США, который «был не таким оптимистичным».

«Страны «глобального Юга» показали, что они не заинтересованы, чтобы война продолжалась бесконечно, они заинтересованы, чтобы война была закончена. Это было показано однозначно. Второе… та, как я называю, «истеричная дипломатия» (в СМИ называют её «эмоциональной дипломатией») потерпела крах. Теперь уже к тем, кто к нам приезжает, никто не выйдет в коричневых штиблетах, без носок, в шортах, без галстука, в ляповом пиджаке, не расчёсанными и тому подобное. Потому что страны «глобального Юга», весь мир – это не приемлет. Это я к чему говорю – дипломатия ещё больше на переднем крае войны, чем военные. Поэтому, раз оно провалилось, МИД у нас – самое слабое звено. Придётся сейчас укреплять кадровые позиции. Если их не укрепить, такое состояние, как вы мне задали вопрос, оно будет ещё больше ухудшаться», – ответил Стариков.

Также отдельным пунктом он выделил изменение отношения к Украине со стороны европейских «партнёров».

«Третье – самое основное. Даже наш самый близкий стратегический партнёр – республика Польша, и то заявила… мы же говорили, что мы их защищаем от орков, от степняков, от варваров, они что сказали: мы сами себя защитим. Поэтому этот лозунг, что мы защищаем Западный мир, демократию от автократии и тоталитаризма, уже не работает. Уже надо поменять нарративы. Если самые близкие, поляки, об этом сказали… при этом венгры, словаки, чехи – то есть вся Восточная Европа. Они, конечно, как Польша не выступали, но они их полностью поддерживают. Ну и немцы, там вдалеке находятся, но, и то, даже Бербок выступает уже с таких позиций: мы будем вам помогать, но всё зависит от вас, война проходит на вашей территории», – объяснил эксперт.