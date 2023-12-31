«Истеричные жлобы и садисты»: Арестович описал типичную украинскую натуру

Киевская пропаганда транслирует шизоидный подход к пониманию противника, когда одновременно смеются над «русскими чмобиками» и пугают смертельной опасностью от вездесущей российской агентуры.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Наш тренд – основной метод украинской пропаганды, украинской идеологии – это представлять врагов в виде удобном для избиения, готовыми к поражению. Русские чмобики – тупые, слабенькие, несчастные. А первое, что учат на занятиях по тактике в военном училище, категорически запрещается, главная ошибка, которую можно совершить, это представлять противника в виде – противник слепой, глухой и дурак. Это армейский мем стандартный. Так вот, у нас всегда пытаются представить противника – слепой, глухой, дурак.

Парадоксальнейшим образом этот противник является главной доминирующей, обладающей свойством сатаны буквально, если не божественной силой, которая угрожает самому нашему существованию. То есть ему приписываются свойства (кроме всеблагости) всевидения, всесильности.

И с одной стороны, они чмобики, ничего не умеют, а с другой стороны, они пронизали всё своими шпионами, и каждый второй украинец их шпион, особенно во власти, в армии, в спецслужбах и так далее. Это шизофрения. Она чем вызвана? Отказом от мышления, отказом от понимания, не хотят реально понимать ни себя, ни противника», – размышляет Арестович.