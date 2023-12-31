«Истеричные жлобы и садисты»: Арестович описал типичную украинскую натуру
Киевская пропаганда транслирует шизоидный подход к пониманию противника, когда одновременно смеются над «русскими чмобиками» и пугают смертельной опасностью от вездесущей российской агентуры.
Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш тренд – основной метод украинской пропаганды, украинской идеологии – это представлять врагов в виде удобном для избиения, готовыми к поражению. Русские чмобики – тупые, слабенькие, несчастные. А первое, что учат на занятиях по тактике в военном училище, категорически запрещается, главная ошибка, которую можно совершить, это представлять противника в виде – противник слепой, глухой и дурак. Это армейский мем стандартный. Так вот, у нас всегда пытаются представить противника – слепой, глухой, дурак.
Парадоксальнейшим образом этот противник является главной доминирующей, обладающей свойством сатаны буквально, если не божественной силой, которая угрожает самому нашему существованию. То есть ему приписываются свойства (кроме всеблагости) всевидения, всесильности.
И с одной стороны, они чмобики, ничего не умеют, а с другой стороны, они пронизали всё своими шпионами, и каждый второй украинец их шпион, особенно во власти, в армии, в спецслужбах и так далее. Это шизофрения. Она чем вызвана? Отказом от мышления, отказом от понимания, не хотят реально понимать ни себя, ни противника», – размышляет Арестович.
По его словам, это свидетельствует об истеричности украинской натуры.
«Я когда за этим смотрю, не знаю, хохотать или плакать. С одной стороны, это полное ничтожество, в другой фразе ему приписываются свойства заместителя Господа Бога по боевой части. Всевидящий, всесильный, который везде напихал агентуру и прочее. Вы же понимаете, что это отражение шизофрении? Женская истерика. «Ты, мерзавец, испортил всю мою жизнь, я ничем не могу управлять» – это типовая женская часть украинской натуры, наш недостаток», – сказал Зе-советник.
Он указал на украинские недостатки в целом.
«У украинцев есть три крупных недостатка в коллективном бессознательном. По мужской линии – это садизм и жестокость, сверхжестокость. Слава богу, в войне не проявляется, только немножко проявилось, я постоянно указываю и осуждаю. Но женская часть натуры – это истероидность, когда одновременно ничтожеству приписываются все сверхкачества. Туда проецируются как проекция все сразу мои комплексы. Типовое явление психологии. Он одновременно все мои слабости, тот, на кого я переношу, и все мои достоинства, все мои угрозы, вот всё туда.
И третье, это общее для всех – это жлобство», – признал Арестович.
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