Истерика Чубарова и десант США – заседание ОБСЕ превратилось в русофобскую вакханалию

08.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Такой антироссийской истерии, как устроили на последнем заседании ОБСЕ американцы и их сателлиты, не наблюдалось с 2014 года.

Об этом в ходе заседания Комитета Совета Федерации по международным делам заявил сенатор Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что в этот раз было в ОБСЕ, мне очень напомнило 2014 год. Потому что, видимо, из-за чувства поражения, которое некоторые делегаты получили в ПАСЕ, они решили отыграться в ОБСЕ, по полной программе оттоптаться на нас.

Во-первых, такого разгула русофобии я давно не слышал. Причем задавали опять одни и те-же – делегации Украины, Великобритании, Швеции. К тому же нам сложнее, чем в ПАСЕ ещё и в том плане, что присутствовали американцы. Причём я давно не видел такого огромного десанта – их приехало в два раза больше, чем в составе делегации, и они все получали слово, очень активно влияли на все поправки», – сказал он.

Также сенатор отметил, что особо отличились украинская и грузинская делегации, протолкнувшие две русофобские резолюции, и пришлось ставить их на место.

«Была принята очень наглая резолюция по Крыму, и вообще по Юго-Востоку Украины, где Россию обвинили чуть ли не в оккупации, чуть ли не в захвате чужой территории. Выступал господин Чубаров на чистейшем русском, тем самым уже нарушив закон Украины, и обвинил нас в том, что Россия захватила Крым, изгнала крымское население, и сейчас заселяет Крым русскими.

Но следующие выступление было моё, я поменял тему доклада, и напомнил, что в 1944 году происходила депортация крымских татар, заселяли полуостров как раз граждане Украины. А что касается господина Чубарова – я напомнил залу, что он стоит за организацией взрыва опор электропередач, которые подавали электроэнергию на полуостров, и вместе со всеми перекрывал Северо-Крымский канал, который подавал воду для его земляков.

Также в своём выступлении Чубаров достаточно жёстко прошёлся в отношении представителя Комитета Госдумы Слуцкого, допустил нелитературные слова. Я ответил, что недопустимо в здании парламента употреблять такие выражения.

Ещё была негативная резолюция по Грузии, о том, что Россия оккупирует 25% территории, опять старая песня. Представляла грузинская делегатка. Я выступил, сказал, что, во-первых, мы ничего не захватывали и у грузин ничего не отнимали. Эта земля всегда была абхазской, это вы её получили по приказу не любимого вами Сталина, который ввёл её в состав Грузинского государства.

И во время режима Саакашвили вы уничтожили наших миротворцев, погибли люди. Мы спасли этот народ от физического уничтожения», – добавил Джабаров.

Однако, по его мнению, многие западные делегации понимают несправедливость происходящего, и, из страха перед США, предпочитают просто не голосовать.

«Ситуация была крайне острая, но нам и нашим союзникам надо поучиться тому, как голосуют страны НАТО – очень консолидировано. Они смотрят на тон, который задают обычно американцы и англичане, и все поднимают руки.

А многие их союзники просто бояться. Когда выходят в коридор, то говорят там совсем другие вещи. А в зале, когда идёт голосование, либо опускают глаза, либо делают вид, что не слышат, о чём идёт голосование, и просто не голосуют», – резюмировал сенатор.