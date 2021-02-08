Истерика и «зрада»: Twitter верифицировал МИД РФ в Крыму

08.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Одна из ведущих мировых соцсетей признала легитимность российской власти на полуострове Крым.

Так, в социальной сети «Twitter» около надписи «Russia’s MFA in Crimea» и российского флага появился значок верификации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине очередная зрада! Сегодня утром без объявления войны Twitter наградил галочкой верификации аккаунт МИД РФ в Крыму», – иронизирует в своём блоге экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Если возле названия учетной записи стоит знак синей «птички» — значит, что аккаунт официальный и настоящий. Но с чего это вдруг соцсеть резко признала легитимность российской власти на полуострове? Ожидаемо, у патриотов истерика», – прогнозирует Журавко.

Не успела последовать официальная реакция МИД Украины, как новость уже взбудоражила украинских «свидомых».

«Отреагируйте на то, что соцсеть Twitter верифицировали аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму! Нет попыткам русских легализовать оккупацию!» – истерил в комментариях в «Facebook» украинского МИДа разгуливающий на свободе после совершённого убийства провокатор и бывший «правосек» Сергей Стерненко.

Один из пользователей возмущённо объяснил инцидент левачеством гендиректора соцсети Джека Дорси, что якобы поясняет его симпатию к России.

«Именно поэтому там есть официальная страница украинского Крыма (@Crimea)? Лишь бы ерунду молоть», – оппонирует ему огорчённая «свидомая».

Тем временем первый замминистра иностранных дел Эмине Джеппар всё же прокомментировала происшествие в своем Twitter.

«Абсолютно неприемлемо ставить так называемому «МИД России в Крыму» проверенную галочку, пока международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят #CrimeaIsUkraine. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт!» – истерила Джеппар.