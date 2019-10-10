10.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Истерика на ТВ: Лукашенко не Клинтон, а Украина не коровник!

Ведущий украинского youtube-канала «Исландия» Андрей Павленко возмущен тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посмел давать Украине советы, как когда-то президент США Билл Клинтон.

Об этом он сегодня заявил в эфире программы «Агентство медийной безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он начинает говорить с нами так, как будто он находится у себя и приехал в какой-то коровник и рассказывает, как нам жить.

Как вообще допустили, чтобы президент другой страны так патерналистски с нами говорил?

Нет, ну когда Клинтон приезжал, это можно было как-то понять. Там Америка и Украина. Комплекс малозначительности у нас все еще есть. Но Беларусь?! Лукашенко?! На фига это все?», – возмутился Павленко.

Его партнерша по эфиру Татьяна Микитенко считает, что Лукашенко является представителем Русского мира.

«Мы видим, как Русский мир через Беларусь уж заходит к нам и, более того, стирает границы. У нас с одной стороны есть границы, а с другой их уже нет, и вообще мы один народ с белорусами», – тревожится Микитенко.

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