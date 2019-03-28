Истерика порохоботов: Зеленский смеется над Майданом, тупыми нациками и не уважает мову

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В вышедшем вчера на экраны третьем сезоне сериала Слуга народа”, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский “оскорбляет Майдан” и “топчет память погибших патриотов”.

Истерику по этому поводу закатила в своем Facebook пропагандистка-порохоботка с канала ICTV Анна Тесленко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Пришлось посмотреть „Слугу Народа“. Это мрак. Шайка квартала пытается заставить всех нас ржать над унизительными для украинцев шуточками с подачи кандидата Зеленского. В ленте „потоп“ от эмоций коллег и друзей, которые, мягко говоря, в ужасе от смыслов, заложенных в новом высере кандидата в президенты», — возмущается Тесленко.

Также пропагандистке Порошенко не нравится то, как в шоу и интервью Зеленского предстает майдан.

«Помните фразочку из его интервью „1+1“: „В любом цивилизованном обществе должна быть альтернатива майдану“? Так вот, майдан глазами Вовы в новом сезоне „Слуги народа“ выглядит так: это сборище проходимцев. Патриотов (которые пошли первыми добровольцами) он показывает оголтелыми и при этом абсолютно тупыми. Хотя послушаешь интервью самого Зеленского… и первенство по тупости Вова, у тебя. Тебе бы хоть каплю их мужества, может хоть на один эфир бы сходил. Я уже молчу про зону боевых действий, операциями в которой ты собрался командовать. Также майданы у кандидата Зеленского — причина погружения страны в хаос и фашизм/нацизм. Так вот, Вова. Быть патриотом и фашистом/нацистом, это не одно и тоже! Хотя в Рашке-то нас видят именно такими, какими и ты. Невольно вспоминаются съеденные снегири, распятые мальчики и изнасилованные старушки», — истерит порохоботка.

По ее словам, Владимир Зеленский в фильме “наглядно демонстрирует свое истинное отношение к Украине и украинцам”.

«Воля. Прізвище. Країна» — орут патриоты в фильме. Это что?? Этим Зеленский оскорбляет не только Майдан, а топчет память погибших патриотов в российско-украинкой войне! Все антигерои говорят на украинском. Удивительно просто… Вот истинное отношение к украинскому у Владимира, сколько бы он не заливал про статус государственного). В итоге, страна распадается. Кстати, Россия-то совсем не при чем. Потому, что война гражданская и с подачи украинских олигархов. Отличный план! Вот прям голосуйте за Зеленского! У него отличный план! А теперь вопрос. Если все так, как ты показываешь в своём говнофильме, зачем тебе становится лидером такой страны?” — возмущается пропагандистка Порошенко.

Напомним, что по сюжету третьего сезона “Слуги народа” Украина после нацистского переворота и шести майданов подряд распадается на 28 частей и главный герой сериала Василий Голобородько получает добро от ЕС на то, чтобы спасти страну, погрязшую в мракобесии и олигархических разборках.

“Интересно, что все “старые” политики и олигархи, представленные в сериале, делают ставку на раскол Украины. Есть сцена, где два бизнесмена-кукловода требуют от своих лоббистов подать с одной стороны законопроект о запрете русского языка, а с другой – придания ему статуса второго государственного. Цель артикулируется открыто – посеять вражду между разными частями страны и заставить украинцев забыть о том, что их обирает алчная элита.

В итоге все это заканчивается приходом военной хунты в лице “Военных национальных дружин” – намек прямее некуда. Националисты, перехватившие власть, выглядят недалекими фанатиками, которые на самом деле служат тем же самым олигархам. Это приводит к тому, что крупнейшие страны мира собираются вводить в Украине внешнее управление. С чем, видно, и придется сразиться в будущих сериях освобожденному Голобородько. А заодно – и сшить развалившееся государство”, – отмечает в своем обзоре сериала киевское издание Страна.



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