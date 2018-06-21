21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Истерика Тимошенко: Украина на грани самоликвидации

Украинское государство находится на грани, за которой может начаться самоликвидация страны.

Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделала экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что дело в том, что страна плохо управляется. Сегодня мы можем сказать, что мы на грани. Мы буквально подошли к той черте, за которой у нас может быть уже практически дезинтеграция территории и наша почти самоликвидация», – сказала Тимошенко.

Она пообещала наладить дела на Украине – «центре Европы» – в случае прихода к власти, объявив одной из ключевых целей вступление страны в НАТО.