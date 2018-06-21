21.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Истерика Тимошенко: Украина на грани самоликвидации
Украинское государство находится на грани, за которой может начаться самоликвидация страны.
Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделала экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хочу сказать, что дело в том, что страна плохо управляется. Сегодня мы можем сказать, что мы на грани. Мы буквально подошли к той черте, за которой у нас может быть уже практически дезинтеграция территории и наша почти самоликвидация», – сказала Тимошенко.
Она пообещала наладить дела на Украине – «центре Европы» – в случае прихода к власти, объявив одной из ключевых целей вступление страны в НАТО.
Метки: Юлия Тимошенко
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13:30 21 июняНацисты во Львове изуродовали могилу разведчика Николая Кузнецова
13:05 21 июняАмериканский политолог: Трамп может единолично признать Крым российским
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11:34 21 июняЗахарова ответила на хамство Госдепа
11:28 21 июняК чему бы это? В России облегчат проведение митингов
9:58 21 июняЭкс-командующий ВМС Украины объявил жителей Крыма «инвалидами»
9:37 21 июняУкраина просит помощь НАТО для противостояния с Россией на Азове
23:01 20 июняКруче, чем в РФ и на Украине: Пенсионный возраст в ДНР останется без изменений
22:36 20 июняВыбор Армении: Путь по украинским граблям с острым кавказским колоритом?
18:29 20 июняНАТО окружает Россию с юга и с севера
18:22 20 июняПравительство России искусственно занижает курс доллара
17:57 20 июняУ тех, кто рискнет напасть на Крым нет ни единого шанса – Шойгу
17:28 20 июняСилуанов убеждает Думу, что повышение НДС не повлияет на цены
17:09 20 июняГрибаускайте в истерике: Россия вот-вот “нападет” на Литву
15:36 20 июняВ Госдуме подсчитали: Есть 5 дней для разрыва Большого договора. Затем – признание ЛДНР
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21:33 18 июняЭкс-глава МИД Украины: США могут разменять нас, Киев превратился в головную боль Запада
21:04 18 июняАмериканцы испугались российского ядерного бункера
15:40 18 июняУкраинский музыкант заявил, что Россия “портит фен-шуй” всей планете
14:48 18 июняПророссийскому журналисту отказали в аккредитации на ЧМ-2018
14:47 18 июняМеджлисовцы и саакашисты закатили истерику, требуя от Тимошенко план «освобождения Крыма»
14:08 18 июняЭкс-сотрудники меджлисовского ТВ пошли на “постоянное взаимодействие” с российской властью в Крыму
13:43 18 июняГанапольский жалуется, что русским санкции нипочем
13:34 18 июняЕС продолжил гадить крымчанам
13:26 18 июняВ Совете Федерации предупредили молдаван о последствиях
11:38 18 июняПорошенко рассказал о тайном плане по остановке “Северного потока-2”
11:16 18 июняКомаровский хочет поехать с Путиным на рыбалку
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9:45 18 июняДля Киева пиар-пляска оказалась важнее встречи с Сенцовым
9:24 18 июня“Это плохой знак для нас” – украинские юристы о приостановке решения Стокгольмского арбитража
14:23 16 июняСпецоперация «Киев теряет Одессу»
13:10 16 июняТрамп «сливает» Украину Путину! – паника в Киеве
12:53 16 июняПрозрение в Киеве: Санкции не вредят России, а сделали ее сильнее
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