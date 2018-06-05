05.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Истерика у Порошенко: Пророссийские настроения задавить не удалось

На востоке Украины отмечен угрожающий рост спроса на «антимайданную» позицию. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживающий администрацию Петра Порошенко.

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«Межрегиональная идеологическая поляризация, которую мы видим, действительно, угрожающая. Это уже идеологическая, ценностная поляризация», – сказал он, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это практически открыто пророссийская, агрессивная антимайданная позиция. Это конфликт. Это ставка на возобновление конфликту, который привёл к трагическим событиям 2014 года», – добавил Фесенко.

По его словам, поскольку на пророссийскую линию «есть на востоке спрос, это тоже опасно».