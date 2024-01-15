Истерика в американских СМИ: Россию недооценили. Победа Путина становится вероятней

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Есть два сценария завершения войны на Украине, два из которых предполагают победу России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии Newsweek заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

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«Если мы не предпримем ничего иного, чем делаем сейчас, в конечном итоге Украина проиграет, потому что в России больше людей и глубины, чем в Украине… Если Запад откажется от Украины, она будет доблестно сражаться, но погибнут еще десятки тысяч украинцев, и в конечном итоге Россия подчинит себе всю Украину, которая снова станет вассалом России», – сказал генерал.

По его словам, лишь один путь дает Украине надежду.

«Если Запад решит дать Украине то, что ей нужно для победы, Украина выиграет эту войну. Эта война закончится именно так, как этого хотят и желают западные политики», – надеется Бридлав.

В свою очередь бывший старший директор Совета национальной безопасности США экс-помощник госсекретаря Том Малиновский считает, что что задержка со стороны Республиканской партии в оказании помощи Киеву сделала победу России «немного более вероятной».

«Большинство дел в Конгрессе можно отбросить. Если вы проиграете один день, вы доживете до следующего дня, но Украина не сможет дожить до следующего дня», – заявил Малиновский.

При этом он откровенно признает:

«Борьба Украины – это борьба Америки».

Бридлав жалуется, что со стороны Запада «не дали Украине того, что ей нужно для установления превосходства в воздухе».

«Мы не даем им того, что им нужно для победы. Скорее, мы даем им достаточно, чтобы они оставались на поле боя. Западные лидеры прислушались к своим страхам» и поэтому «неспособны осознать, что означает побежденный Путин», – сокрушается генерал.

А вот Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, считает, что успеху контрнаступления ВСУ помешало не только отсутствие прикрытия с воздуха.

«Запад недооценил, насколько быстро российская электронная борьба перейдет на высокоточные боеприпасы, управляемые по GPS, и сделает их менее эффективными», — считает Грессель.

Он добавил, что глубоко обеспокоен и считает, что «это будет очень тяжелый год для Украины».

«Мы не увеличили производство боеприпасов даже для простых артиллерийских и минометных бомб до такой степени, чтобы мы могли предоставить Украине огневое превосходство», – говорит эксперт.