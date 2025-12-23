Истерика в Киеве: Многие европейцы искренне восхищаются Россией!

Вадим Москаленко.  
23.12.2025 09:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1261
 
Д.Б., Дзен, ЕС, Культура, Россия, Украина


В Европе много не только «агентов Кремля», но и «полезных идиотов», которые искренне восхищаются Россией и её президентом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве возмутился экс-глава МИД Украины отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе много не только «агентов Кремля», но и «полезных идиотов», которые искренне восхищаются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это полезные идиоты. Люди, которые в силу своих левацких убеждений считают, что Путин – красавец, правильно расставляет акценты, и является представителем великой России, которая должна быть наравне с остальными», – жаловался Огрызко.

По его словам, Европа «десятилетия» (!) подвергалась русской «культурной агрессии». Что это такое – Огрызко не расшифровал. Если речь идет о влиянии русской культуры, то оно исчисляется веками, а не десятилетиями. Да и тут появляется неудобный вопрос – а где же влияние той самой великой и древнейшей укро-культуры?

«И давайте не забывать, что российская культурная агрессия длится десятилетиями, и очень успешно. Её целью как раз и является формирование этих полезных идиотов в разных сферах.

Вот, такой культурной дипломатией России в Германии занимается ГРУшник, под которым до 200 структур, которые занимаются культурной работой. Можете представить, какие нарративы передаются», – стращал Огрызко.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить