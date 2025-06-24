Истерика в Киеве: После переговоров с Трампом Россия увеличила интенсивность ударов

Вадим Москаленко.  
24.06.2025 09:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


После разговоров российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом обстрелы Украины усиливаются, а западная помощь сокращается.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После разговоров российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом обстрелы Украины...

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«Вот как только что-то накапливается, Путин вызывает [Трампа] на связь и там расставляет все акценты. И после этого мы видим, как Трамп себя ведет в Канаде и по отношению к европейцам, и по отношению к Украине. А Путин, значит, после этого организует очередные массовые удары. После этого звонка и сегодня, например, и предыдущие, например, 17 числа массовые удары проводились», – сказал Романенко.

Ведущая спросила, может, стоит начать бить по российским НПЗ.

«У нас не хватает сил, чтобы действовать активно. Инструментария для того, чтобы существенно влиять на них, у нас нет. Мы бьем по военным объектам, предприятиям, но для того, чтобы существенно это повлияло, нужны мощности ракетного плана.

Но это скорее в будущем, не сейчас, потому что этих мощностей у нас не хватает, так чтобы разрушить объекты, и чтобы это существенно повлияло на фронт», – пожаловался генерал.

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