Истерика в Киеве: Срочно нужны корабли НАТО, русские дадут бой с вероятностью 80%

25.07.2020, Киев, Игорь Петров

Российский флот в ближайшее время предпримет решительные действия против бандеровской Украины на Черном море. Вероятность такого сценария составляет 70-80%, его не следует недооценивать, как и звучавшие в 2014 году предупреждения об угрозе потери Крыма после окончания сочинской Олимпиады.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя «членом Майдана иностранных дел».

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«У нас главная угроза теперь не с суши, а с моря. Как эксперт, на базе своего крымского опыта, как свидетель оккупации Крыма я вижу, что вероятность войны с моря в любом случае больше 55%, а если сказать честно, где-то 70-80%.

Что касается пресной воды (в Крыму), то она может быть одним из 20 «казус белли», которые могут быть созданы где угодно – в Приднестровье, во время искусственного хаоса на наших местных выборах, где угодно!

Мы с группой моих крымских коллег-журналистов за 1,5 месяца, за 35 дней предупреждали, кричали: «друзья, Путин открыл Крымский фронт, на следующий день после Олимпиады будет оккупация». Над нами посмеялись. Тогда стоял Майдан, хоронили Небесную сотню и прочее. Но я не хочу, чтобы мои прогнозы сбылись во второй раз.

Нам надо решить, чтобы каждый день в этом году был ударный корабль НАТО в Черном море – такой, как ракетный эсминец, с крылатыми ракетами. Надо немедленно решать, чтобы такой проект морского контролирования родился. Есть проект патрулирования в Аденском проливе, есть проект предотвращения контрабанды оружия в Ливию. Такой опыт есть», – сказал Андрей Клименко.