10.03.2018

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Истерика в Киеве: в день российских выборов будет шухер

В день выборов президента Российской Федерации 18 марта на Украине планировался ряд акция по дестабилизации ситуации в стране. Об этом в эфире телеканала 112 заявил замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, спецслужбам стало известно о готовящихся акциях с применением оружия.

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«Известно, что в ближайшие выходные, фактически на день выборов президента Российской Федерации Путина, у нас запланированы некоторые события в стране – блокирование жилья наших руководителей государства, есть информация о том, что возможно применение оружия. Цели, которые ставили – дестабилизация ситуации внутри страны и фактически, понимая, что не удалось военным путем сломать Украину, сегодня война гибридная больше переносится на территорию Украины», – заявил Грымчак.