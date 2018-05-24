24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Истерика в ПАСЕ: требуют от России “немедленно освободить” террориста Сенцова

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по гуманитарным последствиям войны на Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского террориста Олега Сенцова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в его сообщении размещенном на сайте ПАСЕ.

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«Господин Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, приговорен военным судом в Ростове-на-Дону после спорного и широко раскритикованного судебного процесса к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима», — отметил докладчик.

«Десять дней назад он начал бессрочную голодовку, и я волнуюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений», — говорится в заявлении Варейкиса.

Также докладчик убеждал делегатов, что Сенцов является “одним из 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на политически мотивированной основе”.

Ранее посольство США на Украине выразило поддержку украинскому террористу Олегу Сенцову.