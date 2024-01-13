Истерики на львовском ТВ усиливаются: Срочно сотни дальнобойных ракет, иначе будет удар по США!

Запад затягивает с поставками вооружений на Украину, тогда как тучи сгущаются уже над странами НАТО, и даже США могут оказаться под ударом.

Об этом стращал в эфире львовского телеканала NTA экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт не о том, какое количество оружия в какой день получим мы от США, Британии или Германии, речь идёт о том, осознали ли наши партнёры, что это война европейская? Что это не война России против Украины? И ультиматум был поставлен всем относительно расширения НАТО? Что НАТО столкнётся с атакой России, если нам сегодня не дадут достаточного количества всего необходимого. Это не только несколько сот американских ATACMS, которых, мы слышали, что их там нет, а теперь слышим, что они якобы хотят их уничтожить – потому что у некоторых из них сроки превышены. Очень удивительные сообщения. Я слышу и про самолёты F-16 – то говорили о нескольких эскадрильях весной, сейчас рассказывают о каких-то других планах. Главный вопрос, действительно ли они осознали, что Путин может атаковать их очень скоро, не через три-четыре года, а в следующем году», – заявил Чалый.

По его словам, боевые действия на Украине не помешают России атаковать одну из стран НАТО.

«Они думают, что они, после того, как Россия истощится на Украине, будут иметь три-четыре года для того, чтобы усилить свои способности. Например, Литва договорилась, что будет немецкая бригада направлена в район Сувалкской линии, они думают эту бригаду поставить в 2027 году, это будет поздно. Я считаю, что Путин может их атаковать в следующем году. Я утверждаю, что это может быть и при позиционной войне. Война не закончится на Украине, а они будут иметь [возможность] высвободить дополнительные ресурсы для того, чтобы как раз атаковать одну из стран НАТО», – стращал экс-посол.

Он добавил, что под ударом могут оказаться даже США, против которых КНДР якобы уже проводит на Украине испытания потенциального ядерного оружия.

«Возможно, мир поймёт, что растягивать по времени мощный ответ на российскую агрессию невозможно, что это выходит за рамки украинской территории. Что то, что они хотели оставить в границах нашей страны, нереалистично. Что нас уже начали использовать страны партии «вместе с Россией» как полигон для применения своих вооружений, направленных против США. Если США не хочет удара с Северной Кореи по своей территории, они должны сейчас прислать несколько сот ATACMS на Украину, чтобы дальше не было никаких возможностей продолжать такого рода политику», – заверял Чалый.