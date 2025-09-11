Истерия вокруг дронов в Польше раздувается под «Таурусы» для бандеровцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкие и французские политики будут использовать раздутую истерию вокруг залетевших в Польшу дронов как повод, чтобы передать Украине больше дальнобойных ракет. Об этом в эфире в эфире радио «КП» заявил политический обозреватель Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня сильно тревожит, чтобы не обосновали тем самым передачи «Таурусов» и других тяжёлых ракет для ударов вглубь нашей территории. Просто Мерц – отъявленный нацист, с папой и дедушкой, служившими в Вермахте. А Макрон вообще берега попутал», – сказал Артамонов.