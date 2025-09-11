Истерия вокруг дронов в Польше раздувается под «Таурусы» для бандеровцев

Немецкие и французские политики будут использовать раздутую истерию вокруг залетевших в Польшу дронов как повод, чтобы передать Украине больше дальнобойных ракет. Об этом в эфире в эфире радио «КП» заявил политический обозреватель Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня сильно тревожит, чтобы не обосновали тем самым передачи «Таурусов» и других тяжёлых ракет для ударов вглубь нашей территории.

Просто Мерц – отъявленный нацист, с папой и дедушкой, служившими в Вермахте. А Макрон вообще берега попутал», – сказал Артамонов.

«Поэтому они могут сказать, что «если русские так поступают, то они тоже возьмут, и все ракеты передадут» – да как вдарят. Франция и Германия далеко, они хорошо защищены, там сорок с лишним американских баз.

А поляки и Туск очень перепугались, когда их решил кто-то за руку взять и что-то такое сделать», – сказал выступающий.

