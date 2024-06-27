«Истинная демократия!» – в Киеве хвалят Европу за капитуляцию перед нацизмом

Вадим Москаленко.  
27.06.2024 22:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Бежавший на Украину телеведущий-иноагент Евгений Киселев принялся хвалить Европу за капитуляцию перед Гитлером.

Об этом он заявил в ходе беседы с директором Института демографии и социальных исследований Национальной Академии наук Украины Эллой Либановой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший на Украину телеведущий-иноагент Евгений Киселев принялся хвалить Европу за капитуляцию перед Гитлером. Об...

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«В странах Европы другое отношение к ценности человеческой жизни. Оно формировалось на протяжении нескольких веков. И ключевая разница между тоталитаризмом и демократией – как раз в цене человеческой жизни», – трепалась Либанова.

«Во время Второй мировой войны не так много демократических стран было в Европе. Тогда в большинстве стран, которые стали жертвами гитлеровской агрессии, правительства капитулировали, видя, что они реально не могут сопротивляться, и желая избежать человеческой гибели», – подхватил Киселев.

«Да. И что стало в Европе: «никогда больше». А в России что: «Можем повторить»… Вот вам разница», – добавила Либанова.

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