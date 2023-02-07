Источник рассказал, чем чревата для Украины отставка Резникова

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Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова и его замена на главу ГУР Минобороны генерала Кирилла Буданова, о чем сейчас заговорили в Киеве, может спровоцировать проблемы с поставками западного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на свой источник в Киеве.

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Он обращает внимание, что Резников отвечал за переговоры с Западом и договаривался о поставках все новых и новых видов вооружений, тогда как у Буданова таких контактов и компетенций нет.

«Резникова за частые заграничные поездки в команде Зеленского называли туристом. Но если без шуток, то кадровые перестановки могут спровоцировать паузу в важнейшем для ВСУ вопросе», – говорит собеседник издания.

Впрочем, политические эксперты считают, что кадровые перестановки принципиально ничего не изменят.

«Украинские министры обороны пилят бюджеты и «торгуют лицом», реально ни на что не влияют. Определенный аппаратный вес имеют Залужный и Зеленский, которые получают прямые указания из Вашингтона. Остальные выступают исключительно в роли статистов. Сейчас американцы решили изобразить борьбу с коррупцией, для этого меняют министра. Никакого другого содержания в этом сюжете я не вижу», – подчеркнул политолог Дмитрий Родионов.

Его коллега Дмитрий Солонников придерживается похожей точки зрения.

«Все ключевые решения о планировании военных операций, проведении мобилизации, работе военно-промышленного комплекса принимают в Вашингтоне. В Киеве эти решения только озвучивают. Поэтому отставка Резникова ничего не изменит. Мы видим ротацию в рамках одной скамейки запасных: кто-то пересядет правее, кто-то — левее. Глобально все останется по-прежнему», – убежден Солонников.