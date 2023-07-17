Источник: События после подрыва Крымского моста пошли по менее желаемому для Украины сценарию
Новый подрыв Крымского моста был специально приурочен Украиной к дате возможного продления «зерновой сделки», чтобы поставить Россию в безвыходное положение.
Об этом «ПолитНавигатору» рассказал источник в российских дипломатических кругах, знакомый с ситуацией.
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По словам собеседника, расчет Киева был на следующее:
«Продлить сделку – показать слабость и дискредитировать себя в глазах населения. Отказаться от продления – разрыв «особых отношений» с Турцией и, возможно, африканскими государствами, куда поступает 2.8 % зерна (но оно может быть критически важным для них, плюс западная пропаганда сейчас начнёт утверждать, что в росте цен на продовольствие виновата Россия)» – пояснил дипломат суть задумки Украины.
По словам источника, для бандеровского руководства «оба варианты приемлемы, но первый являлся основным и более желаемым».
Тем временем, официально МИД РФ опубликовал развернутое заявление по судьбе «зерновой сделки», где вновь заявляется, что ее условия выполнялись только в тех пунктах, что были выгодны Киеву и Западу.
«Вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведён на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов…
Российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставки запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными…
Российская сторона возражает против её дальнейшего продления… Это означает:
- отзыв гарантий безопасности судоходства,
- сворачивание морского гуманитарного коридора,
- восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря,
- расформирование СКЦ в Стамбуле.
Без участия России «черноморская инициатива» прекращает своё функционирование с 18 июля.
Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление «сделки», – пишет МИД РФ.
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