Источник: События после подрыва Крымского моста пошли по менее желаемому для Украины сценарию

Михаил Рябов.  
17.07.2023 14:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Транспорт, Украина


Новый подрыв Крымского моста был специально приурочен Украиной к дате возможного продления «зерновой сделки», чтобы поставить Россию в безвыходное положение.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал источник в российских дипломатических кругах, знакомый с ситуацией.

Новый подрыв Крымского моста был специально приурочен Украиной к дате возможного продления «зерновой сделки»,...

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По словам собеседника, расчет Киева был на следующее:

«Продлить сделку – показать слабость и дискредитировать себя в глазах населения. Отказаться от продления – разрыв «особых отношений» с Турцией и, возможно, африканскими государствами, куда поступает 2.8 % зерна (но оно может быть критически важным для них, плюс западная пропаганда сейчас начнёт утверждать, что в росте цен на продовольствие виновата Россия)» – пояснил дипломат суть задумки Украины.

По словам источника, для бандеровского руководства «оба варианты приемлемы, но первый являлся основным и более желаемым».

Тем временем, официально МИД РФ опубликовал развернутое заявление по судьбе «зерновой сделки», где вновь заявляется, что ее условия выполнялись только в тех пунктах, что были выгодны Киеву и Западу.

«Вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведён на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов…

Российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставки запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными…

Российская сторона возражает против её дальнейшего продления… Это означает:

  • отзыв гарантий безопасности судоходства,
  • сворачивание морского гуманитарного коридора,
  • восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря,
  • расформирование СКЦ в Стамбуле.

Без участия России «черноморская инициатива» прекращает своё функционирование с 18 июля.

Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление «сделки», – пишет МИД РФ.

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