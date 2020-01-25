Источник в ДНР: Пушилин остаётся, курс по Украине будет ужесточён

25.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

Известие об уходе с государственной службы помощника президента Владислава Суркова, курировавшего украинское направление, не повлечет перестановок в руководстве ДНР, как об этом поспешили сообщить некоторые анонимные Telegram-каналы.

«У Дениса Пушилина всё в порядке. И не надейтесь», – сказал «ПолитНавигатору» источник, близкий к руководству Республики, комментируя прогнозы «критиков».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, в отношении ЛДНР будут продолжать реализовываться решения на перспективу, ранее принятые в Москве. «По Республикам приняты и уже реализовываются решения».

По словам собеседника, также не следует «торопиться списывать Суркова».

«А по Украине – да. С ней будет все жёстче», – добавил источник, пояснив, что одной из причин стал недавний демарш Владимира Зеленского, демонстративно отказавшегося от участия в форуме в Израиле, где должен был выступить Владимир Путин, а до этого в Давосе – речь украинского президента с антироссийскими обвинениями.