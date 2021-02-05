«Историческая зрадища» от Ивана Франко: А королева-то из России

05.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Известный украинский писатель-галичанин Иван Франко называл русской дочь Ярослава мудрого Анну, которая стала королевой Франции и которую пропаганда упорно объявляет украинкой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевская публицистка Мирослава Бердник.

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«Тут не зрада, а целая историческая зрадища! Попала мне в руки репринтная книга французского автора, изданная до революции в Галиции и переведенная Иваном Франко – книга про Анну Русскую – королеву Франции и графиню Валуа, дочь св. князя Ярослава Мудрого. И, представьте себе – везде государство, которым управлял Ярослав Мудрый, названо Россией! А Франко так и переводил!», – сообщает публицистка.

При этом она обратила внимание, что уже в репринтном переиздании 1991 года указывается, что эта книга призвана показать «самые давние украинско-французские связи», а также «формирование украинского национального сознания и украинской ментальности».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава российского государства Владимир Путин напомнил, что Ярослав Мудрый был русским князем, а его дочь, Анна, впоследствии стала королевой Франции, основав две европейских династии.

Это вызвало истерику среди украинского руководства, а бывший в то время президентом Украины Петр Порошенко поспешил назвать Анну Ярославну украинкой.