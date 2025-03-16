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Сегодня в столице Латвии Риге прошел очередной позорный марш в поддержку латышских полицаев и эсэсовцев, который местные СМИ стыдливо называют «маршем латышских легионеров», не углубляясь в подробности.

Нацистский шабаш начался в 9 часов утра по местному времени с «молебна» в честь «борцов за свободную Латвию» в церкви святого Иоанна, по окончании которого фан-клуб гитлеровских прислужников двинулся к памятнику «Свободы» через Вецригу.

Возглавлял шествие какой-то местный пастор Шланг, явно демонстрируя, что «латышские мальчики из Ваффен СС были невиновны, а кто не согласен, должен уметь прощать».

На церемонию поминовения нацистских преступников (напоминаем, что организация СС признана преступной решением Нюрнбергского трибунала) приперлись действующие и бывшие латвийские политики, преимущественно из профашистского «Национального движения».

В последние годы латвийская политическая верхушка не ходит на фашистский шабаш 16 марта, предпочитая лишний раз не возбуждать критику левых политических кругов Евросоюза. Поговаривают, что Дональд Трамп, известный своими произраильскими симпатиями, намерен заняться перевоспитанием прибалтийских «элиток» по многочисленным просьбам еврейских общин, для которых невыносимо регулярное зрелище чествования нацистских недобитков, проводивших политику «юденфрай» в Рижском гетто и концентрационных лагерях на территории оккупированной Латвийской ССР.

Отдать почести гитлеровским карателям из латышского легиона пришло несколько сотен отморозков. Собственно полицаев и эсэсовцев пришло всего несколько экземпляров, еле передвигавших копыта.

Местная пресса отмечает более чем «умеренный интерес к мероприятию». По информации посольства России в Риге, в последние годы чествовать «борцов за свободу Латвии» приходит все меньше и меньше желающих. Фан-клуб латышских нацистов постепенно переезжает в соцсети.

Латвийские СМИ сообщают об отсутствии заявок на проведение протестных акций, что неудивительно: в последние годы за антифашизм в Прибалтике можно получить реальный тюремный срок. Репрессивный механизм латвийской охранки старается выслать за пределы страны наиболее ярких участников антифашистского движения.

До 2025 года организатором шествия в поддержку гитлеровских упырей выступал Лимбажский филиал экстремистской организации «Ястребы Даугавы», причастные к сносу большинства памятников советским воинам и травле ветеранов Великой Отечественной войны. На этот раз организатором выступила другая, как подчеркивают, более мелкая контора латышских нациков.

Во время церемонии возложения цветов к памятнику «Свободы» (на который, кстати, обожают мочиться пьяные подданные Великобритании, приезжающие в Ригу за дешевым пойлом и проститутками), собравшиеся хором гундели песни, традиционно исполняемые в честь латышских СС.

По утверждению наблюдателей, церемония прошла рутинно, казенно и даже тоскливо.

Латвия остается единственным «заповедником», где открыто чествуют нацистских преступников и пособников, что привлекает участвовать в шабаше эстонских любителей кидать зигу.

Ну, а пока в Латвии вяло почесывают за ухом добитых и недобитых гитлеровских пособников, в Крыму готовятся к 11 годовщине воссоединения полуострова с Россией и Крымской весны.



По контрасту с полудохлой рижской похоронной процессией, наше празднование будет отмечено концертами, народными гуляниями и памятными мероприятиями.

Уже сейчас в Крыму чествуют стоявших на «Евромайдане» омоновцев, участников народного ополчения Донбасса и героев СВО, которых по праву сравнивают с нашими славными предками, сломавшими хребет гитлеровскому режиму и освободившими Европу от «коричневой чумы».

И пока наша память жива и в стране есть люди, которыми хочется гордиться и на которых надо равняться, поднявший голову фашизм не пройдет и будет отправлен на свалку истории!