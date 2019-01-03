Историческое здание в Ужгороде хотят украсить копией королевской короны Венгрии

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Депутат Ужгородского городского совета Иван Волошин хочет установить на фасаде исторического здания “Корона” копию одного из ключевых символов Венгерской империи – Святостефановскую корону, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание Закарпатье Онлайн.

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Вместе с тем, по данным издания, паспорт отделки фасада памятника “Корона” якобы не предусматривает установление на сооружении символа Венгерской империи.

По мнению издания, критикующего эту инициативу депутата, “установление такого политического символа может усилить напряжение в отношениях украинской и венгерской общин Закарпатья и привести к новому витку противостояния между официальным Киевом и Будапештом. Такое противостояние, что играет на национальных чувствах венгров Закарпатья, мобилизует их на основе антиукраинских настроений и делает их управляемыми из Будапешта, не является выгодным ни спокойному Закарпатью, ни Украине в целом”.

“В этом смысле является показательным негативный опыт венгерского монумента на Верецком перевале, который является постоянной точкой напряжения, перманентно оставаясь объектом политических провокаций и даже прямых диверсий”, – добавляет издание издание.

Примечательно, что, по сложившимся в постмайданной Украине “журналистским стандартам”, авторы негативной публикации не удосужились привести мнение самого депутата-инициатора изменений на фасаде здания, ограничившись лишь критикой его инициативы.