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Историческое здание в Ужгороде хотят украсить копией королевской короны Венгрии
Депутат Ужгородского городского совета Иван Волошин хочет установить на фасаде исторического здания “Корона” копию одного из ключевых символов Венгерской империи – Святостефановскую корону, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает местное издание Закарпатье Онлайн.
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Вместе с тем, по данным издания, паспорт отделки фасада памятника “Корона” якобы не предусматривает установление на сооружении символа Венгерской империи.
По мнению издания, критикующего эту инициативу депутата, “установление такого политического символа может усилить напряжение в отношениях украинской и венгерской общин Закарпатья и привести к новому витку противостояния между официальным Киевом и Будапештом. Такое противостояние, что играет на национальных чувствах венгров Закарпатья, мобилизует их на основе антиукраинских настроений и делает их управляемыми из Будапешта, не является выгодным ни спокойному Закарпатью, ни Украине в целом”.
“В этом смысле является показательным негативный опыт венгерского монумента на Верецком перевале, который является постоянной точкой напряжения, перманентно оставаясь объектом политических провокаций и даже прямых диверсий”, – добавляет издание издание.
Примечательно, что, по сложившимся в постмайданной Украине “журналистским стандартам”, авторы негативной публикации не удосужились привести мнение самого депутата-инициатора изменений на фасаде здания, ограничившись лишь критикой его инициативы.
Метки: венгерская корона, ист ория, местная власть, Ужгород
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