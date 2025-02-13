«Истории Порошенко покажутся сладостью»: генералы ВСУ торгуют оружием и наркотой

Елена Острякова.  
13.02.2025 14:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Украина


Украинское военное командование – преступники и популисты.

Об этом сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского Артём Дмитрук заявил в интервью журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское военное командование – преступники и популисты. Об этом сбежавший в Лондон бывший соратник...

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«Они все преступники и популисты и должны под трибунал все идти. А сегодня из них героев делают. Они ничем не отличаются от этих псевдовоенных в ресторанах и новых квартирах. Они все миллионеры. По ним всем аудит плачет. Они все торгуют оружием, участвуют в наркокартелях», – заявил политик.

Он обещает опубликовать материалы о преступлениях высокопоставленных военных, которые пока еще проходят проверку.

«У меня куча материалов о том, что украинские военные участвовали в торговле оружием, которое к нам приходило. Солдат получал 10 патронов вместо 100, артиллерийские снаряды – 10 вместо 100. Бронежилеты тому подобное. Истории с Порошенко покажутся нам сладостью по сравнению с тем, что вылезет», – сказал Дмитрук.

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