Историк Андрей Фурсов предложил сценарий радикальных действий России

16.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия должна занять предельно жёсткую позицию в отношении бывших советских республик, чьи элиты демонстративно дистанцируются от Москвы, однако рассчитывают на помощь русских, как только ситуация становится критической.

Об этом в своем видеоблоге заявил известный российский историк Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Всплески русофобии поразительным образом происходят в странах, которые члены СНГ вообще-то, которые – чуть что, бегут к России за помощью. А потом плюют в лицо. Россия утирается, плюнули и хорошо – пойдем дальше. Вместо того, чтобы хлестнуть один раз как следует, чтобы запомнилось, как говорят… В этом отношении, когда говорят, что кто-то не хочет быть русским. У меня позиция, может быть, жесткая – ну, не хотите вы быть русскими – ну и пошли нахрен вообще. Когда вы себя цивилизационно отсекаете – не будет у вас Пушкина, не будет у вас Горького, Лермонтова, Менделеева, Ломоносова. Будет у вас, условно говоря, при всем уважении, Леся Украинка и Тарас Шевченко, и ни в чем себе не отказывайте. Ну и то же самое по Средней Азии, по Закавказью, по Прибалтике… Последние 30 лет показали, что Россия втащила в модерн огромную часть населения бывшей Российской империи. Благодарности за это никакой. Выяснилось, что очень большая часть населения при том, не только правящие слои, но и население не только не испытывают благодарности к России и русским, но еще и винят их за свои проблемы. Хотя прошло 30 лет, и можно было бы уже что-то свое построить, а не паразитировать на советском наследии. Зачем же присоединять к себе тех, кто тебя не уважает, кто не хочет быть с тобой, кто кричит, что русские были оккупантами, завоевателями? Ну, хорошо, давайте теперь сами», – завил Фурсов.