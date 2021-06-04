Историк-бандеровец: «Крым и Донбасс должны кровью искупить свою вину

04.06.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Жители Крыма и Донбасса, кроме тех, кто перебрался на Украину, Киеву не нужны.

Об этом в ходе круглого стола во Львове заявил кандидат исторических наук, президент фонда «Летопись УПА» Николай Посивныч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой власти, которая придёт по результатам выборов, априори неинтересно решать эти проблемы (мир на Донбассе). Они, как ни удивительно, заинтересованы в таком статус-кво – это такой Приднестровский вариант, на котором всем выгодно зарабатывать. Поэтому, чтобы эти порочные круги разорвать, нам нужно делать новые моменты по деоккупации. А деоккупация должна иметь чёткое выражение в нашей интеллектуальной среде. Вы видите, есть угроза, когда даже в академической или научной среде нет чётких позиций по этим вопросам», – сказал Посивныч.

«Поэтому без наведения реального порядка любыми методами мы не можем осуществить успешную деоккупацию. До этого смысла возврата этих территорий, как бы это цинично ни звучало, нет никакого», – считает историк.

«Что нам делать с этими 6 миллионами людей? Это вопрос. Если они вернутся на наши территории, то лучше чтобы они не возвращались. Это жёсткий, циничный (я как приверженец соборности, националист, имею позицию свою, что должно быть от Сяна до Кавказа, а лучше от Сяна до Сян [река на юго-востоке Китая], но вопрос этот мы должны чётко ставить и иметь отважность говорить по этому поводу.

Да, полтора миллиона беженцев вернулись сюда – это интегрированные, украиноцентричные, успешные люди. Кто не хотел возвращаться, кто принял эту оккупацию, это нужно точно так же советским способом рубить, что ты жил под оккупацией, ты должен своей кровью искупить свою вину. И неважно, как и почему ты там оказался», – предложил «историк».