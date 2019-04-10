Историк Брехуненко: Зеленский – продукт ужасных книг

10.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Домайданные учебники по истории Украины формируют у детей комплекс неполноценности, искривлённое представление об историческом процессе и делают воспитанного на таких книгах ребёнка беззащитным к различным «компрадорским манипуляциям».

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил завотделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История – это ключевой предмет в формировании мировоззрения, ценностных ориентаций и так далее. И тогда будут защитники Отечества, тогда будут патриоты, а не компрадоры на Украине, когда историческое образование будет поставлено надлежащим образом. Иначе Путин дойдёт до Львова, и все наши планы пойдут прахом», – прогнозирует историк.

«Что у нас есть сейчас? Когда мы посмотрим на украинские учебники, на программу по истории – это просто ужас. Во-первых, ничего не сделано за последние годы, к сожалению. Учебники пишутся с колен, большинство – манипуляционные, они формируют у детей комплекс неполноценности, искривлённое представление об историческом процессе и делают воспитанного на этих учебниках ребёнка открытым для различных манипуляций через интернет, телевидение и так далее.

Между прочим, нынешние проблемы со вторым туром президентских выборов – это прямой приговор школьным учебникам. Нужно это всё изменить, и кардинально!» – призвал Брехуненко.