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08.11.2021 14:58
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
История, Политика, Россия
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Историк дал прогноз по возвращению осколков Российской империи

России не следует пытаться вернуть в свой состав бывшие свои территории – они, если...

России не следует пытаться вернуть в свой состав бывшие свои территории – они, если захотят, сами придут к мысли о необходимости воссоединения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил историк Александр Мясников, отвечая на вопрос, сможет ли Россия вернуть отколовшиеся осколки империи в ближайшем будущем.

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«Я, хотя и занимаюсь историей, не сторонник возвращаться в прошлое. Все идет своим чередом. Россия должна стать нормальным сильным государством. Движение вперед нельзя останавливать. Ничего присоединять не обязательно. Мы должны поднимать свою собственную культуру, у нас растет поколение, которое сидит в гаджетах, оно не знает ничего про свою страну», – сказал эксперт.

В свою очередь издание напомнило про собирательство земель, подчеркнув, что ими нельзя так просто разбрасываться.

«Осколки», если захотят, то сами придут. При этом нельзя забывать – да, была империя, было Русское царство – в этом ничего страшного и плохого нет. Мы должны понять, кто мы, что мы, что у нас есть вот эта огромная страна, совершенно невероятная, фантастическая история, которой надо гордиться и знать её. Чтобы никогда никакие глупости не повторялись», – подчеркнул историк.

Также ему был задан вопрос, существуют ли сегодня империи или это уже прошлый век.

«США называют империей, но у них скорее замашки имперские, манера поведения», – считает Мясников.

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