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Страны западного блока и другие заинтересованные стороны могут воспользоваться огромными человеческими потерями Украины для того, чтобы заселить «незалежную» мигрантами.

Об этом в ходе «X Бандеровских чтений» заявил львовский историк Андрей Холявка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о послевоенном времени, надо говорить о тех вызовах, которые будут возникать перед Украиной. Прежде всего, это будет вопрос демографии, количества населения. Потери на фронте и люди, которые были вынуждены оставить дома из-за боевых действий, – эти вещи нанесли достаточно ощутимый удар по демографии украинской нацию», – сказал Холявко.

Он озвучил прогноз, согласно которому после окончания боевых действий Киев остается подконтрольным прозападному режиму, и сюда направят потоки мигрантов.

«Мы должны всеми силами сопротивляться искушению ввоза дешёвой рабочей силы из стран третьего мира. Очевидно, что это искушение Киеву будут советовать разного рода «доброжелатели». Демографические потери мы должны компенсировать природным способом, а не массовым ввозом представителей других цивилизаций», – резюмировал бандеровский летописец.