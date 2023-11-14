Историк: «Корейский сценарий» для Украины – НАТОвская ловушка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока еще робко озвучиваемые на Западе предложения о разделе Украины по «корейскому сценарию» являются обманом России, пишет историк Александр Чаусов на портале «Сенсаций.нет».

«Разговоры о «корейском пути» для Украины — не про мир с Россией, а про отложенную войну», – считает автор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Чаусов отмечает, что одним из лоббистов подобного сценария выступает бывший главнокомандующий НАТО и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Его план подразумевает приостановку боевых действий, включение в альянс подконтрольных Киеву территорий, экономический бум за счет получения Украиной замороженных на Западе российских активов.

Такая Украина, по задумке НАТОвца, должна превратиться в «витрину демократии» по примеру Южной Кореи. Однако подобные фантазии рассчитаны на тех, кто не знает истинного положения дел у корейцев, замечает Чаусов.

«И репрессии, и фашистский флёр, и устранение оппонентов, в том числе и методом политических убийств – все это на Украине сейчас цветет пышным цветом. Такая вот «демократия», – подчеркивает историк.

Однако главное в плане американского генерала другое.

«Давайте задурим голову России тем, что согласны отдать ей «украинские» территории, а потом соберемся с силами и когда-нибудь всё обязательно вернём. Иными словами, «корейский сценарий» — это вариант временного перемирия даже не от западного «голубя мира», а от типичного «ястреба». У которого просто хватает компетенций понять, что с украинским «контрнаступом» что-то пошло совсем не так. И просто нужна пауза для перегруппировки сил и перераспределения ресурсов», – объясняет логику противника Чаусов.

По его мнению, Россию не устроит вступление в НАТО даже части Украины.

«Вступление в НАТО Украины – это самая жирная красная линия для Москвы на текущий момент. А второй аспект – мировоззренческий. Жители и Северной, и Южной Кореи считают себя корейцами. И те, и другие, хотели бы видеть Корею единой и неделимой. Нюанс только в том, в рамках какого политического режима. А вот с Украиной и Россией все не так. Потому, что это на оставшейся украинской территории – украинцы. А вот на новоприсоединенных территориях – русские», – подчеркивает автор.

«В любом случае применительно к «корейскому предложению» господина Ставридиса стоит понимать одну очень простую вещь: это не предложение мирного урегулирования конфликта. Это предложение паузы, в течение которой Запад сможет лучше подготовиться к тому, чтобы эффективнее и куда более болезненно для России убивать об неё украинцев. А всё остальное, включая басни про корейское экономическое чудо на Украине – не что иное, как «разговоры в пользу бедных», – резюмировал Чаусов.